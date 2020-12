Av: Moritz Albrecht Rüdiger og Gudmund Mathias Hole, deltakere på Ung11

Denne teksten går til politikerne i Drammen kommune – på vegne av alle elevene som trenger et ekstra år på grunnskolen.

Vi er to deltakere på Ung11, et frivillig tilbud om et 11. skoleår.

Det et veldig viktig år, fordi du blir mer moden, og du lærer mer om hva det er å være menneske. Du får selvtillit, ny motivasjon og du utvikler deg uavhengig av hvorfor du velger året.

Nå vil rådmannen kutte dette tilbudet, fordi kommunen må spare penger.

Dette tilbudet må ikke forsvinne. Det er ungdom der ute som trenger dette tilbudet også i fremtiden!

Jeg, Moritz Albrecht Rüdiger, mener er at Ung11 bør få leve, og egentlig burde vi sette mye mer pris på at det i det hele tatt finnes.

Det er så mange andre ungdommer som sliter på skolen, og som må kunne velge å gå på Ung 11. Selv merker jeg at jeg har fått veldig mye utbytte av Ung11 bare de siste fire måneder. Jeg slet mye med selvtilliten før, fordi jeg blir ledd av og mobbet.

Nå merker jeg at jeg tør å snakke foran hele klassen, og jeg har også lært av mine negative handlinger.

For eksempel har jeg lært at det ikke er vits i å lyve, fordi hvis de personene du lyver til oppdager det, kommer du til å miste tilliten og det kommer bare til å bli mer kleint.

I fremtiden vil det være ungdommer som ikke kommer til å klare seg på videregående fordi kommunen har bestemt at Ung11 skal legges ned.

Noen synes at videregående er altfor vanskelig og er ikke klare, og så er det jo ungdommer som kommer fra andre land, og som ikke kan nok norsk ennå. På Ung11 har de muligheten til å lære seg det bedre.

Uten rektor Monica og lærerne Kjersti, Fredrik og Mie, ville jeg aldri ha turt å skrive et leserinnlegg, eller turt å stå foran hele klassen og holde en presentasjon.

Ungdommen er fremtiden – det er vi som kommer til å ta over plassen til alle lærerne i Drammen, det er vi som kommer til å sitte i styret i Drammen kommune, og det er vi som kommer til å ta over jobbene som finnes i Drammen kommune.

Så da må dere som sitter og styrer nå gi oss en best mulig sjanse for at vi skal kunne bidra best mulig i kommunen i fremtiden. Ett ekstra år på skole kan bidra til det.

Jeg, Gudmund Mathias Holde, mener også at Ung11 bør fortsette. Det er mange grunner til at det har vært bra for meg.

Da jeg var i 10-11 årsalderen fikk jeg noe som kalles ME eller kronisk utmattelsessyndrom. Det var først da jeg startet på ungdomsskolen at jeg fikk diagnosen, og selv etter det, så har det gått mye opp og ned.

Jeg gikk glipp av mye faglig på skolen, og også litt sosialt, selv om jeg har klart meg ganske bra.

Den viktigste grunnen til at jeg startet på Ung11 istedenfor vanlig VGS, var fordi jeg på ungdomsskolen hadde veldig høyt fravær på grunn av diagnosen min.

Det var også derfor karriereveilederen på den gamle skolen min, Svensedammen, forslo at jeg skulle prøve Ung11.

Da jeg startet på Ung11, trodde jeg det kom til å bli et år hvor jeg kunne lære noe av det jeg ikke hadde lært på ungdomsskolen, og at jeg kanskje etter hvert skulle orke å være litt mer på skolen.

Så langt har skoleåret vært så mye bedre enn hva jeg kunne håpet på. Ganske fort etter start, merket jeg at jeg orket å være mer på skolen.

På ungdomsskolen var jeg på skolen én time om dagen. Kort tid etter jeg startet på Ung11, så klarte jeg tre timer på skolen daglig, og det til tross for at jeg hadde lengre skolevei enn før.

Jeg tror noe av det skyldes tryggheten som lærerne Fredrik, Kjersti, Mie og rektoren Monica skaper der.

Fordi vi bare er én klasse der, var det ikke så mange folk å forholde seg til.

Lærerne er virkelig noe for seg selv, de er blide og imøtekommende, enten man kommer for sent eller til tida.

De pusher deg når du trenger det og de lærer oss ikke bare om de kjedelige vanlige tingene, men de har også mye fokus på relevante og viktige ting om samfunnet, i Norge og i verden. De lærer oss rett og slett om livet, og hva det er å være menneske.

Det gjør at alle uansett utfordringer kan utvikle seg både faglig og sosialt.

Hvis det ikke hadde vært for Ung11, ville vi ikke ha skrevet et leserinnlegget på eget initiativ.

Vi lærer at vi ikke skal le av hverandre hvis vi gjør feil, at vi alle har utfordringer som vi må jobbe med, og at vi må tørre å gjøre nye ting. Derfor må Ung11 overleve.

