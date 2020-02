Google tilbyr for eksempel skylagring, apper, operativ­system og epost. Informasjonen om hva skoleelevene bruker tiden til på nett, utgjør store mengder data. Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon sier til Bergens Tidende at sider ved dette kan være problematiske.

– Google er et av verdens mest verdifulle selskaper. Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne. Da er det klart at vi i langt større grad burde ha diskutert hvilken rolle dette selskapet skal ha i norsk skole, sier Thon.

Fram til nå har det vært hver enkelt kommunes jobb å vurdere risikoen ved å ta i bruk ulike tilbud og systemer, men Datatilsynet undersøker nå hvordan dataene om norske barn blir brukt.

Datatilsynet har fått inn klager fra foreldre som stiller spørsmål ved bruken.

– Det kan hende at både Google og Apple kan brukes helt riktig i skolen, og at dette ikke er noe problem. Men det er viktig at vi gjør undersøkelser og har en grundig diskusjon rundt disse spørsmålene, sier Bjørn Erik Thon.

Han mener arbeidet krever så høy kompetanse at ansvaret ikke bør ligge på den enkelte kommune.

Også det irske datatilsynet undersøker Google, og en rapport fra åtte europeiske forbrukerorganisasjoner viser hvordan selskapet sporet brukerne døgnet rundt uten lovlig samtykke.

Ansvarlig for Google Educations produkter i Nord-Europa, Gráinne Rietveld, skriver i en epost at Google gjerne svarer på Data­tilsynets spørsmål.