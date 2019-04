«Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette?».

Slik lød Masud Gharahkhanis skriftlige spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale.

For etter at Fredrik Haaning (H) antydet at han hadde klarert sitt Bom-Nei helt topps i Høyre, og parlamentarisk leder Trond Helleland deretter gikk ut og uttrykte forståelse for bompengemotstanden i Drammen, ønsket Gharahkhani seg klare svar.

Ikke for bompenger

Torsdag kom svaret fra Dale, men det kan knapt kalles et "Tja".

"Jeg registrerer at det nå pågår en politisk diskusjon i Drammen rundt Buskerudbypakke 2. All bompengefinansiering krever lokale initiativ og flertallsvedtak i kommunene som tar disse initiativene. I tillegg må det være reell vilje til å garantere for inntektene fra bompengeselskapet", skriver ministeren.

Men selv om Dale påpeker at dagens regjering ikke tar initiativ til bompenger, og heller ikke pålegger noen dette uten lokalpolitisk tilslutning, kommer det slett ingen garantier for statlig finansiering.

Holder folk for narr

Ministeren avslutter på følgende vis:

"Dersom det skulle vise seg at den politiske situasjonen i en eller flere av kommunene endrer seg, og det likevel ikke er lokalpolitisk tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget, må prioriteringen av statlige midler til prosjektene riksvei 282 Holmenbrua og E134 Strømsåstunnelen – nytt tunnelløp, vurderes på nytt. Dette må skje i den kommende revisjonen av Nasjonal transportplan, som arbeidet allerede er igangsatt på."

Gharahkhani kaller det hele for rein svada fre høyreregjeringen.

– Det er alvorlig at Høyres parlamentariske leder og deres ordførerkandidat bevist feilinformerer innbyggerne. Haaning og Helleland er ikke til å stole på. Trodde de virkelig at Høyre kunne holde innbyggerne for narr frem til etter valget?

