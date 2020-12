Dagny lagde monsterhiten «Somebody» i Drammen – sammen med Donkeyboy's Kent og Cato

«I was so nervous that day in May, sitting on the train to Drammen! We wrote it on our first session and it's been a blast ever since», skrev popartist Dagny Norvoll Sandvik (30) på Instagram, morgenen etter at låta hennes vant den gjeve prisen under P3 Gull-utdelingen. I teksten til bildet hun la ut, av henne og artistkollega Gabrielle - med hver sine priser, takket hun blant andre Sundberg-brødrene.

Det var de to Donkeyboy-gutta som først tok kontakt med Dagny angående et mulig samarbeid - og 2. mai 2019 troppet hun opp i Drammen. Siden har de vært venner.

– Jeg var hjemme hos dem senest for et par dager siden. Siden de bor i generasjonsbolig har jeg møtt begge foreldrene også. Det er alltid så koselig å være der, og nå sist hørte vi faktisk også på den første demoen vi laget av «Somebody», forteller Dagny.

Tidlig opptatt av musikk

Det har skjedd mye siden gjennombruddet i 2016, med låta «Backbeat». Da hadde Dagny bodd - og jobbet med musikk - i London i fire år.

Dagny opptrådte under spelemannsprisutdelingen 2017. Foto: Audun Braastad/NTB

– Jeg har vokst opp i et hus med mye musikk, siden foreldrene mine holdt på med jazz og bossanova. De lagde blant annet egne versjoner av brasilianske sanger, med norske tekster. Og nei, det er vel ikke akkurat helt vanlig å holde på med sånt - og slett ikke i Nord-Norge, ler 30-åringen.

Og med jazz og bossanova som musikalsk bakteppe for barndommen, ble Dagny tidlig interessert i musikk selv.

– Etter hvert ble det en dose Spice Girls på meg også da, jeg vokste jo opp på 90-tallet. Senere ble jeg opptatt av artister som Eva Cassidy og Ryan Adams, og så Feist, The Cardigans og Robyn. Men det skjedde veldig gradvis - at det gikk opp for meg at jeg kunne satse på musikk selv. Jeg dro til London tidlig i 20-åra, og kom inn i et veldig aktivt musikkmiljø der. Det ble som en skole for meg.

Ikke så emosjonell

I dag bor Dagny i Oslo, og synes det er en fin mellomting mellom storbyen London - og Tromsø, der hun vokste opp.

– Men jeg drar hjem på besøk så ofte jeg kan. Familien min bor jo der oppe. Jeg tror ikke jeg kunne bodd der selv akkurat nå, men det er et fint sted å besøke. Tromsø er nostalgi og barndom, men jeg er liksom ikke ferdig med å reise min egen vei ennå, få nye inntrykkk og møte nye mennesker. Sånn lærer man også så mye om seg selv.

Artisten forteller at hun trives bedre og bedre med å bo i Oslo. At byen er liten nok til at man ganske fort blir kjent med musikkmiljøet, men stor nok til at det stadig skjer nye og spennende ting. Et eksempel på det siste er nettopp å vinne pris for årets låt..

– Det var en utrolig følelse altså. Jeg er ikke kjent for å være så emosjonell, men da jeg ble utropt som vinner ble jeg ordentlig rørt. Når man bruker så mye tid på dette arbeidet, ja, faktisk legger ned sjela si i musikken, så er det en utrolig fin anerkjennelse å få en pris som dette.

Alt skjedde i Drammen

Dagny forteller at "Årets låt" ble mer eller mindre ferdigskrevet på bare to dager, fordi hun umiddelbart fikk så god kjemi med brødrene Sundberg.

– Jeg skriver alltid sammen med noen, men siden jeg har bodd i London lenge har jeg ikke jobbet med så mange norske musikere ennå. Med Kent og Cato klikket det med en gang. Du kan si det var «music at first sight» - og det kom det et veldig fint vennskap ut av. Jeg er så heldig som har fått være mye hos dem.

Cato og Kent Sundberg, fra Donkeyboy, i et bilde fra en musikkvideo - for deres eget gaming-/musikkprosjekt Thunderboys. Foto: Skjermdump fra Youtube

Hun forklarer at «Somebody» er et forsøk på å fange den følelsen av eufori man kjenner når man blir forelsket.

– Den er en feiring av forelskelsen. Jeg har akkurat fylt 30 år, og har nok reflektert litt over det jeg har opplevd, dem jeg har møtt i 20-åra - og så har jeg fått oppleve å være forelska et par ganger også. Med dette utgangspunktet gjorde vi litt «klassisk jamming» da vi møttes hjemme hos Kent og Cato. Nå gikk det et år før vi slapp låta, og i mellomtiden var det innspilling og finpuss og mindre justeringer, men når man hører den første demoen er det tydelig at alt egentlig skjedde de to første dagene i Drammen.

Sommer med stor S - i 2021

Som de fleste andre, og ikke minst i artistbransjen, har også Dagny hatt et unormalt stille år i 2020. Etter at korona-pandemien satte inn i mars, har veldig mange av oss måttet sette det meste i livet på vent. Dagny synes likevel hun har opplevd veldig mye bra dette året også.

– Jeg har kjent på at musikkmiljøet står samlet i dette her, og vi har kunnet bruke mer tid i studio - og selv fikk jeg jobbet veldig mye med albumet før plateslipp. Det er selvfølgelig vanskelig at vi ikke får spilt konserter, som er det vi lever av. Jeg skulle egentlig vært på turné, som naturligvis ikke ble noe av, men jeg prøver å fokusere på det positive, sier Dagny, som har klokkertro på alle festivaler og konserter vil gå sin gang sommeren 2021.

– Ja, vi får da tro på det. Vi er jo noen sosiale flokkdyr vi mennesker, så jeg ser veldig fram til vi kan møte mer folk igjen, klemme hverandre og slippe å være så bekymret hele tiden.

