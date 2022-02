Byhistorie: Bensinstasjonene som forsvant

Rosenkrantzgata Bensin & Service, vår favoritt i barndommen. Vi fikk nemlig soft-ice hos Margit på Petes vegg-i-vegg. Bygget i midten huser på dette tidspunkt Ford. Lajordgata går på bortsiden av huset. Strømsgata krysser Rosenkrantzgata. Fylkeshuset er ennå ikke bygget på plassen til høyre. (Drammen kommune)

Gikk du inn på en bensinstasjon i 60-70-årene, var det for å fylle bensin. Eller ordne noe annet som hadde med bilen å gjøre. Skifte en plugg, kanskje? Og mens du var der, fikk du hjelp til å fylle bensin – det var ikke selvbetjening, men en egen bensinpumpemann som ordnet det hele. Frontruta på bilen ble også vasket. Så fort man stanset, ble vinduet vått av vann og såpe, og etter en stund dukket et ansikt opp i sporene som nalen satte på ruta.

Det fantes ikke noe kjedeligere for ei lita jente enn å bli med å fylle bensin. Men jeg skulle bare visst der jeg satt på det fargerike ullpleddet, i baksetet på vår svarte Opel Kaptein 1961. Bare noen år senere skulle det bli mulig å kjøpe både boller og sjokolade når man stoppet for å fylle bensin. Man trengte ikke engang å tanke opp.

Men det var likevel stas å være med pappa på bensinstasjonen. Og spesielt etter at kioskene gjorde sitt inntog. Park Bil & Service var fast sted, eller Park Service som vi alltid sa. Der var det ekstra hyggelig kan jeg huske. Pappa kjente alle, og skravla i veg, og da jeg spurte om å få en is, sa han selvfølgelig «ja», uten egentlig å høre etter hva jeg spurte om.

Esso ved Bangegården i 1986. Skiltet står i grell kontrast til den vakre bygningen fra 1700-tallet. Var det denne bensinstasjonen som ble kalt drosjetanken? (Drammen kommune)

Jeg har også noen dårlige minner angående bensinstasjoner. Søster og jeg skulle være med da pappa skulle vaske bilen – i automatisk vaskehall i Rosenkrantzgata. Men det ingen tenkte på, var hvor forferdelig bråkete og dramatisk det var for en treåring å sitte inne i en bil som blir vasket i vaskehall. Det dundret og pisket på rutene, og bråkte helt forferdelig. Jeg ble vettaskremt. Ikke at jeg husker presis fra den gangen. Men opplevelsen brant seg fast. I lange tider etter den episoden, begynte jeg å gråte bare vi nærmet oss den fæle vaskehallen. Den grusomme følelsen kan når som helst fremkalles om jeg nå, i voksen alder, skulle våge å vaske bilen i vaskehall.

Og så var det Rosenkrantzgata Bensin & Service – kanskje det aller gjeveste stedet. Der fikk vi nemlig soft-ice på Petes Drive In, rett ved siden av, hos Margit. Hun var min tantes tante, så vi kjente liksom henne. En blid, pen dame som tittet fram bak saftautomatene. Jeg mener å huske at disken var høy og at det var bambusinteriør – tidstypisk og veldig fint.

Det var etter at vi hadde vært hos mormor på Gulskogen, eller på Axel Helgelands sommerbutikk i Rosenkrantz’ gate, at vi av og til svingte innom Petes. Jeg husker jeg var like spent hver gang vi kjørte nedover, og hvis pappa satt på blinklyset til høyre, sto gleden i taket – da skulle det bli soft-ice!

På litt over 50 år har over halvparten av bensinstasjonene blitt borte, men i gamle dager fantes det en bensinstasjon rett i nærheten – uansett hvor du befant deg. Jeg kan huske Mobil, BP, Gulf, Texaco, Fina, Norol, Esso, Shell. Og de forskjellige bensinstasjonene vekker forskjellige minner. Fina, for eksempel, minner meg om turene til Holmsbu. Da vi kom til Fina på Klokkarstua, betydde det at vi var over halvveis.

Texaco var den bensinstasjonen vi gikk til for å kjøpe godteri når vi var hos vennene våre i Thornegata. Den lå i Nedre Storgate, rett ved siden av videobutikken, der vi leide filmer. Esso bensinstasjon forbant jeg med Park Service, der pappa var fast kunde. Det ble til og med laget reklamekassetter for Esso, med musikk og vitser mellom sangene – Esso Music Party. På 70-tallet var dette noe av det morsomste vi kunne putte inn i kassettspilleren, med både fin musikk og humorinnslag med Stutum og Osvold.

Bragerøen Bensinstasjon anno 1920 - forløperen til Shell Dag & Natt som skulle bli en av de første døgnåpne bensinstasjoner i landet. Beliggenheten er den samme. Det var hit vi dro på begynnelsen av 80-tallet for å kjøpe godteri. (Norske Shell)

I ungdomsårene var det Shell Dag & Natt på Brakerøya som var favorittbensinstasjonen. Dit dro vi for å kjøpe godteri. Det kunne for eksempel hende at vi var på Kjappen, som vi var hver eneste ettermiddag i sommerhalvåret. En av dem som hadde moped, samlet inn mynter for å dra ned på Dag og Natt, og kjøpe godt, brus og Lollipop-is. Det hendte vel at noen knitra med blå tiere også, men vi kom langt med en femmer og noen kronestykker.

Det var ikke vanlig at bensinstasjonene hadde døgnåpent, så når vi sa Dag & Natt, kunne det bare være bensinstasjonen på Brakerøya.

En venninne av meg var så heldig å få jobb på Dag & Natt på Brakerøya. Og en gang gjorde hun så stor skam på en kunde at hun aldri mer så han igjen. Han hadde kommet bort til disken for å betale, og da min venninne ikke fant prisen på den blå pakka som lå foran henne, holdt hun den høyt opp, og liksom vifta med den for å få oppmerksomhet – det var alltid en kollega i lokalet som kunne svare. Så ropte hun av full hals: «Hvor mye koster denne!?» Den unge kunden foran henne så stivt ned i gulvet.

Det var en pakke kondomer.

