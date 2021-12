Husker du julegatene og vindusdekorasjonene?

Julegatene slik vi husker dem. Øvre storgate - St. Olavs gate rundt 1960. Hvite gater med brøytekanter er for lengst historie. (Drammen byarkiv)

Det var julestemning i byen også i tidligere tider. Julegatene for eksempel, de har endret seg ganske mye på noen tiår. Hvem husker vel ikke snødekte fortauer, høye, hvite brøytekanter og granbarbelysning fra bygg til bygg?

På fargebildet ser vi Krysset Øvre Storgate/St. Olavs gate fotografert rundt 1960. I den vakre jugend-bygningen på venstre side, holdt Ahlert Horns el-forretning til. Huset ble dessverre revet på 60-70-tallet, og inn kom en rød mursteinsbygning som i dag inneholder Kiwi i første etasje, og før der igjen, Aktuell. Funkisbygningen til høyre er Palmgården hvor damebutikken Palm lå. Helt til venstre skimtes litt av Axel Helgelands butikk.

Som vi ser, er bildet tatt lenge før saltingen av gatene startet. Så mye penere med hvitt og lyst underlag, fremfor det våte, svarte anno 2021. Det var heller ikke så mye trafikk for 60 år siden, så det var nok ikke vanskelig å ta slike bilder som dette.

Strømsø torg ved juletider rundt 1957. Dette var en mild jul ser det ut til, i alle fall da bildet ble tatt. Juletrær var det viktigste dekorelementet. Ingen Globusgård, men vi skimter "De tre gratier" av Per Hurum, den gangen de var høyt hevet over bakken, helt til høyre i bildet. (Drammen byarkiv)

Julevinduene var også et kapittel for seg. De som vakte størst begeistring og som hadde de flotteste utstillingsvinduene til jul var visstnok Harald Lyche og Co i Nedre Storgate og Axel Helgeland i St. Olavs gate 3. (Selv er jeg etterkommer av sistnevnte, og min far og flere andre i familien var ivrige amatørfotografer. Men jeg har ikke lyktes i å finne bilde fra utstillingene i forretningen blant de mange tusen bildene jeg har).

Vi tok bussen til byen for å kjøpe julegaver, og Lyche var butikk nummer én – der fant vi alltid det vi skulle, og mere til. Bokavdelingen var en av de gjeveste, og i utstillingsvinduet var det utstilt Caran d´Age-sett med flere tegneblyanter i forskjellige størrelser. Jeg drømte lenge om det aller største, og da jeg omsider fikk det i julegave, var jeg verdens lykkeligste unge. Nyansene var formidable. Det var ikke bare én gul, eller én grønn. Nei da, det var kanskje seks, sju nyanser, fra varm til kald farge.

De hadde «levende» nisser og troll i vinduene på Lyche. Det var laget som et tema, en fortelling, et eventyr rett og slett der inne i utstillingsvinduet. Dekoratørene var oppfinnsomme og kreative, og de tryllet fram vindu på vindu. Å være dekoratør før i tiden var en aktet stilling. Man kunne et fag, ikke bare måtte man være kreativ og fantasifull, men man måtte gjerne også være nevenyttig, litt handy rett og slett. Det skulle sages og snekres i tillegg til den kreative prosessen og utformingen.

Enda et fotografi fra Strømsø torg, tatt i 1929. Den gangen var det nok oppsiktsvekkende med slik kraftig belysning på juletrærne. Hele torget er dekket av snø, mange, mange år før varmekabler i bakken og salting på veiene. (Drammen byarkiv)

Det var mange som kom utenbys fra for å se på de flotte julevinduene i Drammen sentrum i desember. Horder av unger tok bussen etter skolen, fra Hokksund, Mjøndalen, Lier, Sande og Svelvik. Til og med fra Vikersund kom det skuelystne for å få den ultimate julestemningen som utstillingsvinduene i Drammen kunne servere.

Og det var heller ikke bare de unge som skulle se på utstillingene, også voksne og eldre, de fine butikkvinduene hadde noe for enhver smak. Og nesten uten unntak var det flotte juleutstillinger å se – alle forretningene gjorde en innsats i at vinduene skulle være fine, det ble en del av stemningen i bybildet i ukene før jul.

Det var spesielt hos Harald Lyche hvor all juledekorasjon overgikk seg selv i min ungdom. Ikke bare var vindusdekorasjonene spektakulære, det var også utstillinger i trappegangen inne i varemagasinet. Overalt dukket det opp nisser som rørte på seg med sleiv i hånda og grøtfat i fanget. Det var rotter og mus, julenek og juletrær, Betlehemsstjerner og jeg vet ikke hva.

Nedre Storgate med Harald Lyches varemagasin til høyre, foto fra 30, 40-årene. Her er det ikke jul, men det var i de store vinduene til høyre at juleutstillingene fant sted. (Drammen byarkiv)

En hendelse der i trappene inne i Lyches vakre magasin gjorde likevel et sterkere inntrykk enn noe annet. Det var på begynnelsen av 80-tallet. Vår venninne hadde fått hund, som både var skjønn og snill, men den var ung og hadde kanskje ikke helt fått alle rutiner på plass. For da vi gikk ned trappa, mellom kafeen og platebutikken, satt den pelskledde vennen seg ned og gjorde sitt fornødne, midt på trappetrinnet.

Jeg vet ikke om det var nissene eller forbipasserende kunder som gjorde størst øyne. Men etterlatenskapen hørte definitivt ikke med i Lyches juledekorasjoner.

