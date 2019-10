Etter en lang og kronglete vei fram til i dag, med masse debatt og utfordringer, var det nærmere 100 mennesker som møtte opp da den offisielle byggestarten for Drammens nye sykehus ble startet mandag.

– Det har vært planlagt sykehus i lang tid, og det har blitt jobbet med å få det på plass i veldig lang tid. Noe av det første jeg gjorde som helseminister, som er seks år siden denne uken, var å sende brev til Helse Sør-Øst der jeg sa at de også fikk lov til å vurdere tomter i Drammen by. Det førte til at en til slutt endte opp med denne tomten her, som jeg mener er en lykkelig slutt for både Drammen og regionen her, sier helseminister Bent Høie til Dagsavisen Fremtiden.

– En stor dag

Derfor var det også en stor dag for helseministeren, da han kunne klippe den blå snoren som indikasjon på at arbeidet nå er i gang.

– Siden jeg har fulgt dette arbeidet siden jeg begynte som helseminister er det en stor dag for meg også, og det er veldig kjekt at vi nå endelig er i gang med anleggsarbeidet, og se at det nå blir en realitet, sier han.

Helseministeren hadde imidlertid ikke tatt det nødvendige HMS-kurset, så han måtte overlate den seremonielle gravemaskinkjøringen til administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

– Det har vært mange løsninger og plasseringer på bordet, og geologien har vært lite samarbeidsvillig. Det har gjort at arbeidet har tatt lang tid, men nå står vi her og skal gå løs på tomten. Da er gleden desto større, sa Lofthus og fortsatte:

– Jeg vil takke alle som står her i dag for arbeidet de har lagt ned for at dette nå blir en realitet. Jeg vil takke regjering og Storting som har gitt oss lov, og gratulere alle pasienter, pårørende og ansatte med bygget og ikke minst lykke til med byggeprosjektet, sa hun før hun startet opp gravemaskinen.

