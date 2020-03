Butikksjef trår til for koronafaste naboer

Søndag satt Siyamak Nemati og lurte på om det ikke var noe han kunne bidra med for folk i nabolaget på Åskollen, mennesker isolert i koronakarantene – og syke og gamle som kanskje plutselig ikke hadde noen til å handle for dem lenger. Som butikksjef for Kiwi XL på Strømsø senter jobber han allerede mer eller mindre døgnet rundt, for å sikre at butikkhyllene er fylt opp med varer, men han mente han likevel kunne bidra med noe mer.

– Jeg fant ut at jeg kunne handle for folk mens jeg er på jobb, hvis de bare sender meg handlelista si, også kan jeg ta det med hjem til dem når jeg er ferdig på jobb, forteller Nemati.

Fikk med kollegaen

Han tok kontakt med butikksjef Marius Braadland-Eriksson ved Kiwi Åskollen, som også gjerne stilte opp for nabolaget sitt.

– Men vi har ikke kapasitet til å handle for folk i hele Drammen altså. Vi bare gjør det lille vi kan for folk i vårt nærmiljø, understreker Siyamak Nemati, som la ut tilbudet om hjemkjøring av varer på Facebook-siden "Åskollen" søndag kveld.

Han forteller at dagligvarebutikkene ble litt tatt på senga torsdag, da folk begynte å tømme hyllene for tørrvarer, doruller og paracet. Nå som situasjonen har roet seg litt, opplever han at folk har stor forståelse for at butikken kan gå tom for enkelte varer.

Nok mat til alle

– Det er ingen tvil om at vi som jobber i butikk har noen ekstra tøffe dager nå. Men her har vi en gjeng fantastiske ansatte, som aldri er vonde å be - selv ikke nå. Jeg tror nok venner og familie er mer bekymret for oss enn vi er selv. Min kone er for eksempel ganske stressa, og vi har to små barn hjemme også. Men i butikken skjønner vi hvor viktig det er å sørge for at folk får tak i mat, og at vi har en viktig rolle nå. Vi er flinke med håndhygienen, bruker hansker og antibac og gjør det vi kan for å unngå smitte, sier Nemati.

Han erfarer at kundene setter ekstra pris på de butikkansatte om dagen, og det er de glade for i en spesielt slitsom tid. Nemati vil også gjerne forsikre alle om at det er nok mat til alle, og at ingen trenger å hamstre, selv om han kan skjønne at enkelte ikke ønsker å dra i butikken like ofte som før.