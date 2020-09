Bompengepartivara ble Ap-politiker: – Flyktningsaka ble avgjørende

Ordfører Monica Myhrvold Berg (Ap) informerte under kommunestyremøtet 22. september om at Nei til bompenger (NTB) sin vara Mohammad Mostafaei hadde meldt overgang til Ap. Mostafaei var selv tilstede på møtet.

Mostafaei bestemte seg for overangen tirsdag, opplyser han selv. Altså samme dag som kommunestyremøtet. Han trekker spesielt fram én sak som avgjørende:

– Flyktningsaken er viktig for meg. På et gruppemøte i Nei til bompenger mandag var det tydelig at resten av partiet var uenig med meg. Jeg støtter ordføreren som sier at Drammen har hjerterom og bør ta imot Moria-flyktninger. Jeg bestemte meg derfor å melde overgang, sier han.

Mostafaei stemte med Ap under møtet - og vil også fortsette å gjøre det framover, varsler han. For han forsvinner nemlig ikke fra varalista selv om han har byttet parti. Siden han er valgt inn som vara for NTB, vil han fortsette å møte som vara hvis noen i NTB ikke kan møte. Men han står fritt til å stemme med sitt nye parti, Arbeiderpartiet.

Mostafaei var med i Ap før han ble med i NTB, og slik sett var overgangen naturlig for ham.

Selv om flyktningsaken ble tungen på vektskålen, sier Mostafaei at han og NTB har vært uenige i flere saker. Han peker i tillegg til flyktningspørsmålet på skjenketider som en annen uenighetssak.

– Jeg tror jeg og resten av NTB er så grunnleggende uenige at det ikke var noe annet alternativ, sier han.