Ap frykter smitteeffekt til andre byer etter at lokal bompengemotstand fikk Høyre i Drammen til å vende ryggen til en milliardpakke for vei, buss og sykkel.

Høyres ordførerkandidat i Drammen Fredrik A. Haaning hadde søkt støtte sentralt i partiet – hos parlamentarisk leder Trond Helleland – før han for få dager siden sendte ut en pressemelding om at partiets listetopper ikke lenger vil stå ved byvekstavtalen med tiltak verdt over 14 milliarder kroner.

– Bompengemotstandere raser i Bergen, Stavanger, Tromsø og Nedre Glomma-regionen. Vil Helleland reise dit og si «vi kommer med penger fra staten, dere trenger ikke bompenger»? spør Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli.

– Selvfølgelig vil dette bli lagt merke til i andre byer, konstaterer han overfor NTB.

Størstedelen av prosjektet kalt Buskerudbypakke 2, der tre av Drammens nabokommuner også er involvert, skal finansieres av bilister gjennom en ny bomring i Drammen. Pengene skal brukes til hyppigere bussavganger, men også veiprosjekter som anses å være nasjonalt viktige, blant annet nytt løp i Strømsåstunnelen, som er en del av E134.

Helleland sa tidligere denne uka til Drammens Tidende at dette er prosjekter staten må finansiere og antydet også at man ikke er avhengig av avtalen for å få statlige midler til bedre kollektivtilbud og tiltak for gående og syklende.



Målet er nullvekst

Byvekstavtaler er et av regjeringens hovedgrep for å sikre en miljøvennlig byutvikling og er en oppfølging av klimaforliket på Stortinget. Statens viktigste krav er at befolkningsveksten i byene ikke skal føre til økt biltrafikk, nullvekstmålet.

– Det som er vårt utgangspunkt, er oppnåelse av nullvekstmålet, opplyser statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet til NTB.

Han avviser at staten krever at kommunene setter opp bommer. Likevel har lokalpolitikere i flere byområder vendt seg til det upopulære tiltaket for å få færre til å bruke bil og dessuten sikre lokal finansiering av avtalene med staten og fylkene.

– Alle disse prosessene er bygget på lokale vedtak, understreker statssekretæren.

Werp vil ikke svare på om han var informert om planene til den lokale ordførerkandidaten fra eget parti, ei heller om han kjente til kontakten mellom lokalpolitikerne og Helleland. Helleland er fra Drammen, mens Werp er fra Øvre Eiker, som også er med i Buskerudby-samarbeidet.



Krever svar fra Dale

Aps Masud Gharahkhani har sendt spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om han kan garantere for finansieringen av utvidelsen av Strømsåstunnelen og byggingen av en ny Holmenbro ved utløpet av Drammenselva. Det siste trekkes fram som viktig for å håndtere trafikken til havna og det nye store sykehuset som skal bygges i byen.

Buskerud-politikeren sier Ap i forhandlingene om bypakka krevde at staten skulle betale for disse prosjektene, i stedet for å la bilistene lokalt ta mye av regningen. Derfor sier Gharakhani at han er overrasket over det Helleland nå sier.

– Nå er jeg spent på hva regjeringens respons er, sier han til NTB.

Svaret kan først ventes etter påske, opplyser statssekretær Werp.

Bompenger ligger an til å bli en stor sak i kommunevalgkampen. I flere byer, som i Drammen, stiller motstanderne egne lister. Bomlisten i Bergen fikk en oppslutning på 16,9 prosent på aprilmålingen til Bergens Tidende.

