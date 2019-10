Bompengelista ga fra seg plassen i formannskapet

Etter at Harald Wessel-Berg og Randi Eng meldte seg ut av Nei til Bomring, mistet partiet sin automatiske plass i formannskapet. På dagens møte i valgnemda ble det bekreftet.

– Vi har kommet til enighet om at vi gir fire plasser til Høyre, to plasser til Frp, og en til KrF. Det betyr at bompengepartiet går ut av formannskapet, sa Høyres gruppeleder Kristin Surlien.

LES OGSÅ: Meldte seg ut av NTB:– Handlet for mye om personlig makt og penger

KrF bytter hovedutvalgsplass med formannskapet

KrFs Trond Johansen sa at det var NTBs gruppeleder Anders Lunde, som selv ikke møtte på dagens møte, som sendte inn oversikten på vegne av opposisjonen.

– Vi sendte inn en liste i natt, og det var en felleslite etter en enighet mellom NTB og KrF. Der står det at nummer en er Trond Johansen fra KrF, også har NTB de tre første varaplassene med Anders Lunde som første vara, bekrefter Johansen som oppklarer at kjønnsbalansen blant de faste medlemmene blir lik.

KrF mister samtidig en plass i ett av hovedutvalgene, men det forhandles det om på gangen nå.

– Dette er en valgnemd som innstiller, og det endelige valget blir ikke tatt før i kveld. Men på vegne av KrF er det en hyggelig tillitserklæring at Høyre og Frp ønsker at KrF skal ha den siste plassen som er disponibel i formannskapet. Det setter vi veldig pris på, og vi skal gjøre en god innsats for å bygge det nye Drammen, sier Johansen til Dagsavisen Fremtiden og fortsetter:

– Plassen vår i formannskapet innebærer at det blir litt justeringer på andre plasser. Vi hadde stablet på beina en litt større gruppe med flere varaplasser, men siden vi ikke kan ha varaplasser til formannskapet mister vi de tre. I tillegg var vi inne både i helse og sosial- og utdanningsutvalget, og en av de må jeg gi fra meg. Det er jeg innstilt på å gjøre, sier Johansen som mener utviklingen er positiv for KrF som parti.

Saken oppdateres etter hvert som møtet går sin gang