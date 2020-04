I 2024 får Drammen en ny jernbanestasjon som åpnes mot byen, med direkte tilgang fra bybrua og Jernbanekaia til plattformene. Togtilbudet styrkes og det frigis nye områder for byutvikling. Den nye stasjonen forsynes av egenprodusert, fornybar energi. Med solcellepanel på totalt 4500 kvadratmeter sparer vi både klimaet og penger.

På den nye stasjonen skal det være tre plattformtak over de seks sporene. Det er disse takene som skal dekkes av tynne matter med solcellepanel, som vil sørge for ren, fornybar energi. Energien skal brukes til lys og varme på stasjonen, til tekniske installasjoner, varme til sporvekslere og annet utstyr.

– Hos oss skal vi alltid se etter nye muligheter for å spare energi og finne klimavennlige løsninger. Vi er en storforbruker av strøm og her får vi en helt utslippsfri produksjon. Vi kommer til å bruke all den grønne energien som produseres, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR.

Bygger eget energinett

Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden produseres det 2,5 millioner kilowattimer, som igjen betyr at Drammen stasjon blir forsynt med ren energi i et kvart århundre.

– Noe av strømmen vil også kunne brukes på Gulskogen stasjon eller følge det nye, sammenhengende strømnettet vi bygger herfra og nedover i Vestfold. Der kan vi levere utslippsfri energi til en rekke av jernbanens tekniske hus, forteller assisterende prosjekteringsleder Glenn Thomas Johansen i Bane NOR.

Allerede etter 15-17 år vil solcellene ha produsert så mye energi at de har betalt for sin egen innkjøpskostnad. Det betyr at solcellene vil bidra på plussiden også økonomisk i et tiår.

Fokuserer på et renere miljø

Plassert oppe på plattformtakene blir solcellepanelene godt synlige i deler av Drammen, ikke minst fra den nye bybrua som skal bygges.

– Disse tynne panelene er dekorative og pene. De kommer ikke til å skille seg særlig ut fra andre tak, og har en heldekkende svart farge, forteller Glenn Thomas Johansen.

Nå skal solcellepanel vurderes som løsning i alle nye anlegg som bygges av Bane NOR.

– Fornybar energi kan spare oss for store klimautslipp i det lange løp. Samtidig sparer vi penger. Alle våre prosjekter måles som bidrag til et renere klima, og vi ser alltid etter nye metoder for å redusere utslipp når det bygges ny jernbane, sier miljøleder Håvard Kjerkol.