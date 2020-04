Saken er oppdatert

– Merk mine ord, jeg tror at han på en eller annen måte vil forsøke å utsette valget, komme opp med en eller annen begrunnelse for hvorfor det ikke kan holdes, sier Joe Biden.

– Det er bare slik han tror at han kan vinne, legger han til.

Dog er det slik at Donald Trump alene ikke kan bestemme å utsette valget, skriver CNN.

Enhver føderal lov som er vedtatt av kongressen står uansett hva presidenten måtte mene. Valgloven er en slik.

En eventuell utsettelse av presidentvalget må også vedtas av Kongressen. Dette gjelder også om landet skulle være i en krise eller i krig.

LES OGSÅ: Vaksinesjef i USA mistet jobben

Biden beskyldte også Trump for å «undergrave valget med falske påstander om valgfusk».

De siste ukene har flere tatt til orde for å tillate stemmgivning via post. Dette har Trump avfeid med begrunnelsen at ordningen er «farlig og korrupt». Dette til tross for at flere delstater allerede bruker ordningen som et trygt alternativ under koronaepidemien i primærvalget som pågår.

– Du kan også være trygg på at Trump og Russland vil prøve å påvirke valget, sier Biden også ifølge CNN.

Trumps popularitet er for tiden fallende i USA.

Et klart flertall sier de ikke stoler på informasjoenen Trump kommer med under koronakrisen.

I en undersøkelse for AP sier kun 23 prosent at de har tiltro til informasjonen Trump kommer med. Hele 55 prosent sier de har liten eller ingen tro på det Trump sier under sine presekonferanser under koronakrisen.

Kommentar: «Amerikansk demokrati er i fare under Trump»

Koronapandemien har overveldet det amerikanske helsevesenet og kostet over 50.000 liv, og 26,4 millioner amerikanere er nå arbeidsledige.

Trump la nylig ned veto mot å gi det amerikanske postvesenet krisestøtte, noe som ifølge Biden viser at Trump «gjør alt han kan for å gjøre det vanskelig for folk å avgi stemme».

Stemmegivning via posten ville ha kunnet hindre spredning av koronasmitte, men Trump hevder at altså at det er en oppskrift på valgjuks.

LES OGSÅ: Reagerer på Trumps koronautspill: – Det kan drepe deg, ikke gjør det