Bevegelse i togparkeringsaken: Bane Nor vil la deler av Sundland være

Dette kommer fram i formannskapsmøtet 1. desember. Brevet fra Bane Nor skal ha blitt sendt mandag, altså 30. november, ifølge kommunalsjef Bertil Horvli for infrastruktur og samferdsel.

Det skal bygges nytt togparkeringsanlegg, og hvor det skal ligge har vekket sterke følelser og mye debatt i kommunen.

Det har vært ni alternativer på bordet - og full utbygging Sundland er det eneste ingen statlige etater har hatt innsigelser til. Det har også vært flere alternativer med delvis utbygging Sundland, og resten et annet sted.

Legger plan på bordet

I brevet Bane Nor sendte mandag foreslo de en mulig løsning: de kan gå med på at kommunen kun går inn for delvis utbygging på Sundland. Og at såkalt byggetrinn to - de siste 12 plassene - ikke er med i planene i det hele tatt. Det vil si at de frafaller hele den siste delen av utbyggingen - i hvert fall enn så lenge.

Da vil de vurdere aktuelle alternativer i neste runde, blant annet vil Ryggkollen være et av alternativene som utredes. Samtidig vil de prøve å sikre så lite inngrep som mulig i den delvise utbyggingen.

Det vil bety også at Bane Nor eiendom kan fortsette med sin plan på Sundland.

Kommunen vil legge fram en plan som innebærer dette på første møte etter jul, ifølge Horvli.

Al Capone-strategi

Ikke alle politikerne var like fornøyde med denne planen. For Horvli gjorde det også klart at Bane Nor har sagt at dersom politikerne går for et annet alternativ - altså ikke vil bygge på Sundland i det hele tatt - så vil de ta saka videre opp i systemet. Det betyr i første omgang mekling - og da vil de stå på at hele anlegget skal ligge på Sunland - eller at det løftes opp i departementet.

– Jeg ser dette som en slags Al Capone-greie,«vi gir deg et tilbud du ikke kan si nei til». Inntrykket er at det blir som Bane Nor ønsker uansett, sa MDGs Ståle Sørensen.

Senterpartiets Simon Nordanger spurte om man hadde diskutert med Bane Nor å gjøre anlegget innbygd, sånn at man kan bygge oppå. Svaret var at det vil bli for dyrt, og at Bane Nor mener det ikke er driftsmessig lurt.

Samtidig nekter Fylkesmannen å godta noe annet enn Sundland, så enten full utbygging der eller løsninga Bane Nor nå foreslår er de eneste ingen har innsigelser til. Politkerne skal ta stilling til dette på det første møtet etter nyttår.