Ber om garanti for at staten dekker Holmenbrua og ny Strømsåstunnell

– Holmenbrua går til en nasjonal havn som er et statlig ansvar. Det samme gjelder nytt løp i Strømsåstunnelen. Disse to prosjektene er det staten selv som må finansiere, sa Buskerudrepresentant og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, til Drammens Tidende torsdag om hva som vil skje dersom Drammen likevel ikke inngår en byvekstavtale.

Nå ber stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) regjeringen avklare situasjonen, skriver DT:

– Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette, heter det i et skriftlig spørsmål Gharahkhani stiller til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Får han ingen garanti, varsler Ap-politikeren at han vil følge opp med å spørre hvilke konsekvenser får det for Drammen og omegn om prosjektene ikke gjennomføres.

– Hva med nytt sykehus på Brakerøya som skal gi helsetilbud til alle innbyggerne i Buskerud, samt Asker og Bærum, inn i et område som allerede i dag er enormt belastet for trafikk? Hva med byutvikling og hverdagen for innbyggerne?, sier Gharahkhani til avisa.

Det har i flere runder blitt forsøkt å få statens bidrag til de to prosjektene opp underveis i arbeidet med Buskerudbypakka, men det har ikke lyktes å få regjeringen til å love mer enn 50 prosent av utgiftene.

– Forstår Haaning

Fredrik Haaning (H) er blant dem som har jobbet med å påvirke politisk, men sa til Dagsavisen Fremtiden i fjor at det ikke "hadde noe for seg" å rope høyt for å forandre bomsnittene i den anledning.

Trond Helleland er blant dem Haaning har snakket med underveis, bekrefter han til DT:

– Det har vi snakket om, og jeg har sagt at det er lite sannsynlig at Buskerudbypakke 2 skal få en større andel statlig støtte enn alle de andre bypakkene rundt om i landet. Dermed må bilistene betale mye av pakka. Når man ser hva bilisten får tilbake, så skjønner jeg at den folkelige motstanden er stor.

Dersom bypakka ikke blir noe av, har Helleland åpenbart mer tro på at staten vil måtte trå til – uten å sende regningen til Drammens innbyggere.

Helleland backer også Haanings handlemåte:

– Fredrik Haaning har hatt møter med meg og Kristin Ørmen Johnsen her på Stortinget. Vi har hele tiden sagt at dette er et spørsmål som må avklares lokalt, sier Helleland i DT-intervjuet, og sier samtidig at han forstår hvorfor Haaning har valgt å ikke inkludere dagens bystyregruppe.