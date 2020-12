Bekymret over mange med ukjent smittevei: – De har vært en del ute i samfunnet

24 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, skriver Drammen kommune.

Tre personer har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smitteveien er ukjent for seks personer.

Ved to skoler er det påvist smitte som får betydning for andre elever og ansatte. Ved Marienlyst skole er en elev blitt smittet, og klassen settes i karantene, mens det ved Kjøsterud skole er en ansatt som har fått påvist smitte, og en klasse får forlenget karantenetiden sin.

Ved Losjeplassen bo- og servicesenter har den systematiske testingen som gjennomføres der, påvist smitte hos ytterligere to ansatte. Dette medfører at ytterligere seks beboere settes i karantene.

Ved Bekkefaret FUS barnehage har en ansatt fått påvist smitte, og en avdeling settes i karantene.

Mange med ukjent smittevei

Siden forrige mandag er det påvist 239 nye tilfeller av koronasmitte i Drammen kommune.

De siste dagene har smittetallet i Drammen ligger på rundt 20 i døgnet.

Selv om antallet har sunket markant siden toppen i midten av november, er det én ting som bekymrer smittevernoverlege Einar Sagberg, og det er andelen som har ukjent smittevei.

Av de 239 tilfellene som er påvist siden forrige mandag, er det 44 tilfeller hvor smitteveien er ukjent. Dette utgjør nesten hvert femte tilfelle.

– De siste dagene har vi forsøkt å legge ned en ekstra innsats i kartlegging av personer med ukjent smittevei. Likevel har det vært vanskelig å finne felles kontaktpunkter. De siste dagene kjennetegnes denne gruppen ved at de har vært en del ute i samfunnet. De har vært i butikker og reist med offentlig kommunikasjon, og dette underbygger bare at det stadig er en god del smittespredning i samfunnet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg, og legger til:

– Derfor er det fortsatt viktig at vi klarer å holde god avstand til hverandre når vi møtes og er nøye med håndhygienen. I tillegg er det viktig at vi alle tester oss, selv ved relativt lette symptomer.

Vurderer smitteverntiltakene

Den lokale forskriften med smitteverntiltakene gjelder til og med tirsdag 1. desember.

I ettermiddag skal formannskapet ta stilling til om smitteverntiltakene videreføres eller opphører ved midnatt. I sakspapirene kommer det frem at rådmannen går inn for at restriksjonene - med noen endringer - bør fortsette til 16. desember.

Siden begynnelsen av mars har 1650 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.