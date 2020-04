I sin daglige oppdatering til pressen bekrefter kommunen at de lørdag kveld fikk beskjed om nok et dødsfall som følge av koronaviruset.

– Det er trist at vi nå må konstatere at enda en innbygger i Drammen kommune, som hadde påvist koronavirus, er død. Vi kondolerer til de nærmeste, sier kommuneoverlege John David Johannessen som bekrefter at det var en eldre mann med underliggende sykdommer som døde lørdag.

Dødsfallet er det tredje ved isolasjonsavdelingen på Strømsø, og det fjerde totalt i Drammen kommune.

– Denne avdelingen er opprettet for å ivareta personer som til vanlig bor i eget hjem, men som nå trenger heldøgns omsorg samtidig som det er spørsmål om smitte eller påvist smitte. Det inkluderer dem som er syk grunnet koronaviruset, og dem som er i karantene og har helsebehov av andre årsaker, opplyser kommunen.

Kun én smittet siste døgn

Samtidig er det det siste døgnet kun én person bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte. Sammenlignet med tallene for registrerte smittede de siste dagne, er ett tilfelle en stor nedgang.

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune sier at det må sees i et lenger perspektiv.

– Det er naturlig at antall registrerte smittede varierer fra dag til dag. Vi ser på tendens over tid med flere dager i sammenheng når vi vurderer utviklingen, forteller Johannessen som sier at det er viktig at vi opprettholder gjennomføring av smitteforebygging gjennom påsken og videre fremover.

Totalt er fire personer døde som følge av koronasmitte i Drammen. Det er nå registrert 132 smittetilfeller.

