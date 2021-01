Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, skriver kommunen i en pressemelding.

Siden begynnelsen av mars har 2333 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

– Positivt med lave tall

Med bare fem nye smittede siste døgn, og seks nye døgnet lørdag-søndag, er det en viss grunn til optimisme, mener kommuneoverlege John David Johannessen.

– I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 182 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er fortsatt et høyt tall, men to dager på rad med relativt lave smittetall, bidrar til at dette tallet går ned. Vi har sett at det ofte er lavere antall som får påvist smitte i en helg, og ser fortsatt flere dager i sammenheng når vi vurderer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

For det er nemlig vanlig at det undersøkes færre prøver i helgene, og dette kan noen ganger gi kunstig lave tall. Derfor vil tallene utover i uka være de mest interessante.

Søndag kveld bestemte kommunen seg for å stramme ytterligere inn på koronareglene, etter at den muterte virusvarianten som først ble oppdaget i Stobritannia har ført til et utbrudd i Nordre Follo kommune.

– Hvis vi klarer å holde smittetallene så lave som de siste dagene, skal vi alle sammen være veldig glade. Men den smittsomme britiske varianten av koronaviruset er påvist nokså nær oss, så vi må være forberedt på at den kan bli påvist i Drammen kommune også, sier Johannessen.

Hjemmetjenesten og skole

De fem smittetilfellene det opplyses om mandag påvirker hjemmetjenesten i Mjøndalen, ettersom en av de smittede er ansatt der. Fem brukere og tre ansatte er satt i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Også de seks nye smittetilfellene søndag påvirker kommunale tjenester:

Ved Svensedammen ungdomsskole har en ansatt fått påvist smitte, og ved Åssiden skole har en elev fått påvist smitte. I begge tilfellene må både elever og lærere i karantene fordi de regnes som nærkontakter av de smittede.

Her kan du teste deg

Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.