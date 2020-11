Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Bane Nor er frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter at tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar i fjor.

15 år gamle Even Warsla Meen fra Drammen døde etter å ha fått støt, mens to andre ungdommer ble kritisk skadd.

Det statlige selskapet dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner.

Det kommer fram i dommen fra Oslo tingrett.

Det ble i april kjent at Bane Nor ikke erkjente straffskyld for ulykken.

Ulykken skjedde på Filipstad i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB