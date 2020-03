15 år gamle Even Warsla Meen (15) omkom, mens kjæresten Miranda Ajaxson (16) fra Drammen, og Meens venn og klassekamerat på Ruseløkka skole, Oskar Widuto (15), ble hardt skadet i ulykken.

– Forelegget omfatter overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade, opplyser Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

I kjennelsen slås det blant annet fast at det ikke var vakthold eller overvåking i tunnelen, og at den var uten belysning.

– Det var enkelt å ta seg inn i tunnelen da den heller ikke var avstengt med en port eller lignende, og det var heller ikke installert alarm, heter det.

Bane Nor trenger tid

Bane Nor, de etterlatte og de fornærmede er underrettet om forelegget.

Kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri i Bane Nor sier til NTB at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt de skal akseptere boten.

– Vi ble orientert om dette i forrige uke og har mottatt 1.400 sider med dokumenter fra Oslo statsadvokatembeter. Derfor vil vi bruke litt tid på å sette oss inn i vurderingene til statsadvokaten, og hva som er bakgrunnen for siktelsen, sier Uribarri.

Hun kan foreløpig ikke si hvor lang tid Bane Nor trenger på å gå gjennom dokumentene.

Uribarri understreker samtidig at de tar det som har skjedd, på høyeste alvor.

– Dette er en forferdelig ulykke, og det som har skjedd, har preget oss helt siden da, sier hun.

Takknemlig

Advokat Sven Knagenhjelm, som representerer gutten som overlevde og familien til Even Warsla Meen, sier i en pressemelding at han er takknemlig for at politiet har tatt saken på stort alvor.

– Mitt håp er at også Bane Nor tar de nødvendige konsekvenser av politiets konklusjoner, sier Knagenhjelm.