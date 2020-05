Det blir kortreiste kamper, men tanken om en gruppespill-løsning er vraket.

Det ble klart da kampoppsettet for de tre første rundene i Eliteserien ble presentert av Norges Fotballforbund lørdag.

Som ventet har man endt på et opplegg der alle lag skal unngå lange reiser innledningsvis i sesongen. Løsningen er valgt av hensyn til myndighetenes retningslinjer om smittevern som følge viruspandemien.

Rosenborg åpner hjemme mot Kristiansund, mens Molde skal på besøk til Aalesund i den første runden. De øvrige kampene i åpningsrunden er: Viking – Bodø/Glimt, Odd – Sandefjord, Stabæk – Mjøndalen, Sarpsborg 08 – Vålerenga, Start – Strømsgodset og Haugesund – Brann.

Allerede i runde nummer to blir det storkamp når Molde får besøk av Rosenborg.

Les også: Godset kan få kortere vei til Ullevaal

Kortreist

Så langt er det kun satt opp tre runder.

– Vi landet på kun tre runder fordi det er så mange faktorer på utsiden som vi ikke rår over, sa konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, på Eurosport-sendingen der oppsettet ble presentert.

Han bekreftet at det har vært vurdert en gruppespill-løsning, men forklarer at man endte med kortreiste kamper etter mer vanlig modell.

Kortreiste kamper kan det også bli fra runde fire og utover.

– Vi har også sett på de neste rundene, bussreiser og lengden på disse og så videre. Nå velger vi å gå ut med tre runder, for å kjøpe oss litt tid, sa Fisketjønn.

Han innrømmer at det fra NFFs side ikke har vært ønskelig «å bruke opp» de store oppgjørene i Eliteserien for tidlig. Et gruppespill der begge lokaloppgjørene mellom Molde og Rosenborg spilles tidlig på sesongen, har man således unngått.

Les også: «Beleilig» koronakrise har gitt sportslig utvikling for Godset-damene (+)

Blandede signaler om publikum

Smittesituasjonen og avgjørelser som skal tas av Det europeiske fotballforbundet rundt europacupene vil påvirke veien videre.

Kampene spilles inntil videre for tomme tribuner. NFFs elitedirektør Lise Klaveness tror ikke på publikum på en god stund.

– Vi kan være nødt til å forvente at vi spiller med veldig lite tilskuere hele året, og skal være veldig glade for noe annet, sa hun.

Norges Fotballforbund har utarbeidet en omfattende smittevernprotokoll som skal benyttes i forbindelse med at kampene starter opp. Lars Fisketjønn avviser derimot ikke at et fåtall publikummere kan slippe inn.

– Det er mulig. Nå er det laget en protokoll som sier at det i utgangspunktet ikke skal være tilskuere, men den er ikke ferdig. Den er under utarbeidelse, sa han til Eurosport.

– Nå hadde vi et møte med Norsk Supporterallianse i går. De er også på tilbudssiden og vil bidra til et bedre arrangement. Dette skal vi se på i dagene som kommer, fortsatte han.

Les også: DHK i økonomisk krise – fristiller alle spillerne

Slik er oppsettet for de tre første rundene

NFF-toppen sier det er gjort gode beregninger på hva som behøves av personale for å gjennomføre en kamp.

– Det kan godt hende at det er mindre enn 200. Jeg tror det var rundt 185 på Dortmund-kampen lørdag, sa Fisketjønn.



Runde 1:

Tirsdag 16. juni (18.00):

Rosenborg – Kristiansund, Odd – Sandefjord, Viking – Bodø/Glimt, Stabæk – Mjøndalen, Aalesund – Molde, Sarpsborg 08 – Vålerenga (20.30).

Onsdag 17. juni:

Start – Strømsgodset 18.00, Haugesund – Brann 20.30.

Runde 2:

Lørdag 20. juni:

Kristiansund – Aalesund 18.00, Molde – Rosenborg 20.30.

Søndag 21. juni (18.00):

Bodø/Glimt – Haugesund, Vålerenga – Stabæk, Strømsgodset – Odd, Mjøndalen – Sarpsborg 08, Sandefjord – Start, Brann – Viking 20.30.

Runde 3:

Onsdag 24. juni (18.00):

Viking – Mjøndalen, Start – Molde, Aalesund – Brann, Stabæk – Sandefjord, Haugesund – Kristiansund, Odd – Vålerenga 20.30,

Torsdag 25. juni:

Sarpsborg 08 – Strømsgodset 18.00, Rosenborg – Bodø/Glimt 20.30.

Les også: Usikker fremtid for skateparken: – Hvis tilbudet forsvinner blir det nok ramaskrik (+)

(©NTB)