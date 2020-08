Avlyser Jakten på juleskurken

– Den økonomiske risikoen og faren for smitte i produksjonen anses som altfor høy til at det er mulig å gjennomføre oppsetningen av Jakten på Juleskurken i 2020, skriver Drammen Scener og Wonderworks i en pressemelding fredag ettermiddag.

Jakten på juleskurken er en julemusikal av Jan Moberg og Arne Iversen. Den hadde urpremiere i 2000 i Drammens Teater, og er siden spilt flere ganger og steder i landet vårt. Drammen Teater bytter annethvert år på å sette opp Jakten på juleskurken og Jakten på julestjernen.

Får ikke solgt nok billetter

Drammen Scener, som Drammens Teater er en del av, og produksjonsselskapet Wonderworks, skriver at det er den rådende situasjonen med korona som gjør risikoen for å sette opp produksjonen for stor.

Dette gjelder både den økonomiske risikoen og smitterisikoen.

– Med dagens smittevernrestriksjoner og avstandsregler kan vi kun selge cirka 100-120 av setene i Drammens Teater. Det er derfor med dagens restriksjoner ikke mulig å gjennomføre en så kostbar produksjon med så få publikummere, sier Knut Harald Pleym, daglig leder i Drammen scener.

Knut Harald Pleym i Drammen scener. Arkivfoto: Privat

Tett kontakt på scenen

Produksjonsselskapet og Drammen scener sier også at det er for mange involverte i en produksjon av denne størrelsen, til at de klarer å gjennomføre den på en smitteforsvarlig måte.

– Den største smittevernutfordringen er knyttet til alle barna som er med i oppsetningen. Det er sang, dans, svette og tett kontakt på scenen som innbyr til dråpesmitte, påpeker Jan M. Moberg i Wonderworks.

I pressemeldingen trekker de frem at konsekvensene ved en eventuell smitte også vil medføre en betydelig gjennomføringsrisiko for alle forestillingene, da karantene vil være et nødvendig tiltak.

Jan M. Moberg i produksjonsselskapet Wonderworks. Arkivfoto: Katrine Strøm

Fare for flere avlysninger

Kulturdepartementet har nå kommet med forslag om en kompensasjonsordning til kultursektoren, som Pleym tidligere har etterlyst, men denne kommer dessverre for sent for Juleskurken.

Drammen scener har allerede måtte avlyst flere av arrangementene som skulle finne sted, og opplyser at det er stor fare for at mange flere av høstens arrangementer blir avlyst.

– Det er en pågående prosess, og alle publikummere som blir berørt vil få beskjed om dette.