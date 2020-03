Torsdag og fredag ble kriteriene for testing endret, og grunnet mindre testkapasitet vil ikke like mange bli testet som før. Det vil igjen føre til at færre kanskje får påvist smitte, selv om smitten i realiteten går opp.

I en pressemelding lørdag bekrefter Drammen kommune at testene de siste dagene viser åtte nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet.

– To av de smittede har vært på reise og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Italia og den andre i Spania. Begge har vært i karantene på grunn av reisen. To av de smittede var i karantene fordi de er nærkontakt av personer som allerede har fått påvist smitte. For en av de fire øvrige har vi mistenkt smittevei, mens for de tre siste har vi ikke kjent smittevei, forteller leder av smittevernrådet, kommuneoverlege John David Johannessen.

Testet før kriteriene ble endret

Kommunen opplyser om at testene av de åtte nye koronasmittede for det meste er foretatt før de nye kriteriene trådte i kraft fredag.

– Dette er tilfeller som vi ikke ville ha fanget opp i dag fordi vi ikke lenger har mulighet til å teste slik vi gjorde før. At tallet på smittede er stadig stigende tyder på at smitten brer om seg i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at vi overholder karantenereglene, opprettholder sosial distansering, er nøye med håndvask og gjerne har med håndsprit når vi er ute. Og at vi ikke tar oss til ansiktet, fortsetter Johannessen.

Han oppfordrer også til hyppig renhold, spesielt på de flatene mange tar på.

– For eksempel rekkverk, dørhåndtak og kodetastaturer ved dører. Vanlig vask med såpe og vann fungerer fint, sier Johannessen.

Det er nå totalt 47 påviste smittetilfeller av korona i Drammen kommune.

