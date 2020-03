I sin daglige oppdatering om koronasituasjonen i Drammen opplyser kommunen at åtte nye personer har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

– Én av dem ha fått påvist smitte etter reise til Spania. Vedkommende har vært i karantene etter hjemkomsten. Seks personer kan knyttes til tidligere kjente tilfeller av koronasmitte, mens det ikke har vært mulig å fastslå smittevei for den siste personen, opplyser kommunen i en pressemelding.

Helsearbeider smittet

Én av de smittede er en ansatt ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter.

– Pårørende til beboerne på den aktuelle avdelingen ble varslet i går. Arbeidet med å informere pårørende til beboere på avdelingen som ikke er berørt av den påviste koronasmitten hos en ansatt, fortsetter i dag. Sykehjemmet har varslet de pårørende ved å ta kontakt med dem på telefon, opplyser kommunen.

Smittetilfellet gjør at én avdeling ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter som nå er satt i karantene.

– For oss er det viktig å informere de pårørende godt i denne situasjonen og gi dem muligheten til å stille spørsmål rundt situasjonen. Samtidig er det er viktig for oss å ivareta smittevernet for beboerne og de ansatte og at de pårørende er kjent med hvordan vi håndterer situasjonen for deres kjære, sier kommunalsjef Trine Aas.

Flytter ikke beboerne

Totalt bor det 23 personer ved avdelingen.

Disse beboerne blir værende der de er. Det er ikke aktuelt å flytte noen av dem ettersom dette vil være belastende for mange av dem. Beboerne ved denne avdelingen holdes adskilt fra andre beboere, og de har eget personale som følger smittevernrutinene. Beboere som sitter i karantene eller personalet skal ikke være smittefarlige for øvrige beboere, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Kommunalsjef Trine Aas understreker at det i alle kommunens sykehjem er sterk bevissthet på hygiene- og smitteverntiltak.

– Vi har fokus på å minimere sannsynligheten for smitte til beboere på våre sykehjem. Når det blir påvist smitte, settes det i verk tiltak i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. I dette tilfellet betyr det at noen ansatte er i karantene, og at hele den aktuelle avdelingen er i karantene. Den andre avdelingen på Hamborgstrøm er ikke direkte berørt, og vi har satt inn tiltak for å ytterligere redusere sjansen for at det skal skje, sier Aas.

– Ikke hyggelig med smitte på et sykehjem

Det har i lengre tid vært både et generelt besøksforbud og adgangskontroll ved kommunens sykehjem.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier John David Johannessen.

Totalt har nå 84 personer fått påvist koronasmitte i Drammen. Ti av disse er friskmeldt, men lørdag døde en 90 år gammel kvinne med underliggende sykdom på Strømsø sykehjem.

Tidligere har også en 70 år gammel kvinne fra Asker dødd på Drammen sykehus som følge av koronasmitte.

