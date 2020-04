Av: Herman Ekle Lund, MDG-politiker og nestleder i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet

De fleste regnet med en full avklaring vedrørende hele årets arrangementssommer da regjeringen kom med dagens store koronaoppdatering. De store kultur- og idrettsarrangørene har vært svært tydelige på at de trenger langsiktig forutsigbarhet fra myndighetene.

Dessverre ble arrangementsforbudet kun forlenget fram til 15.06 – mens det fortsatt er uklart hva som skjer etter dette. Størsteparten av denne næringen – som har sin inntektsbringende aktivitet etter midten av juni – må i verste fall seigpines i ytterligere tre uker før de får en avklaring.

Det er mange svette ledere og styremedlemmer i arrangements-Norge nå. Alle som har sitt arrangement etter 15.06 sitter nemlig med følgende problemstilling:



1) Skal de avlyse og ta sjansen på at perioden for forbudet blir utvidet? Konsekvensen dersom det ikke skjer er at man likevel blir skyldig enorme summer og har ingen inntekter å betale det med.

2) Skal de kjøre på og arrangere - vel vitende om at billettsalget er og mest trolig vil forbli elendig, siden folk ikke vet om det er trygt å være sammen ennå? Konsekvensen er sannsynligvis gi et massivt underskudd.



Et sannsynlig sluttresultat av begge utfall er konkurs for svært mange.

Hva er den mest ansvarlige beslutningen å ta for styrene og lederne i arrangørforetakene – her og nå? Det er et spørsmål uten gode svar – og som vi politikere bør spare arrangørene fra å måtte ta.

Jeg mener nemlig at vi i Drammen ikke kan vente på regjeringen i tre nye uker. Vi har et ansvar for å gi våre lokale kultur- og idrettsarrangører en avklaring. Det gjelder ikke bare sommeraktørene, men også de som har aktiviteter utover høsten. Vi vet nemlig at kulturaktørene med høstprogram melder om et billettsalg som er helt dødt; nettopp fordi publikum heller ikke vet hva de har å forholde seg til.



Jeg ber derfor kommuneledelsen sterkt om at Drammen tar på seg ansvaret som regjeringen dessverre heller dytter foran seg – og så fort som mulig vedtar en fullstendig varighet for forbudet mot arrangementer i vår kommune.



Alternativt en forskrift som definerer at arrangører kan stå i en force majeure-situasjon selv om gjennomføringstidspunktet ligger utenfor forbudsperioden, slik Norske Konsertarrangører jobber for. Dette har blant annet Portugal vedtatt.



Både forbud og forskrift vil gi alle aktører muligheter til å ta endelige beslutninger, gjøre opp regnskap, og legge planer for hvordan vi kommer videre. Det har de ikke mulighet til før vi tar en langsiktig politisk beslutning, og det er bedre at perioden settes for langt enn for kort – det viktigste er å bli kvitt usikkerheten.

