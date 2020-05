Av Yngvil Mortensen og Torgny Hasås, FriFagbegelse

To måneder er gått siden Stortinget bestemte at staten ved Nav skulle betale det meste av permittertes lønnskompensasjon, og slik lette byrden for arbeidsgiverne. Arbeidsgiverne skal betale de to første dagene.

Ennå er det umulig for de nær 380.000 permitterte ansatte å søke Nav om å få permitteringspengene sine, full lønn i de påfølgende 18 dagene.

«De som trenger penger nå og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp», skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en epost til FriFagbevegelse.

Han skriver videre at alle skal være trygge på at pengene kommer. «Mange står i en veldig vanskelig situasjon, og det er derfor viktig at vi får dette raskt på plass. Nav-kontorene skal praktisere reglene lempeligere enn vanlig.»

Han understreker at regjeringa var «veldig tydelig på at det var høy risiko knyttet til å vedta nye ordninger i Nav som det ikke var tid til å utrede skikkelig» da saken ble behandlet i Stortinget.

Les også: Usikker fremtid for skateparken: – Hvis tilbudet forsvinner blir det nok ramaskrik (+)

SV: Ikke prioritert høyt nok

SV-leder Audun Lysbakken mener det «rett og slett ikke er godt nok», skriver han på e-post til FriFagbevegelse.

Han frykter arbeidet med lønnskompensasjon ikke har blitt prioritert.

«At folk som har krav på penger fra staten fordi de er permitterte blir henvist til å søke sosialhjelp, fordi Nav ikke har klart å finne en teknisk løsning, gir grunn til å frykte at dette ikke har vært prioritert høyt nok», sier han.

Les også: – Hvis det hadde vært så enkelt at du kan tenke deg frisk, så ville ikke ME eksistert

– Det nytter ikke

Mange tusen permitterte har altså fått forskudd på dagpenger fra Nav. Så har Nav trukket hele forskuddet deres når de har fått innvilget «vanlige» dagpenger, for å nedbetale forskuddet. De har derfor i en periode fått 0 kroner utbetalt i dagpenger, ingenting å leve av.

– Det nytter ikke, sier Aps Rigmor Aasrud om denne praksisen.

Nav beklager at det «slo uheldig ut for dem som fortsatt venter på permitteringspenger for de første 3–20 dagene etter de ble permittert», skriver kommunikasjonsavdelingen i Nav i en epost til FriFagbevegelse.

1. mai endret Nav reglene. De som har mottatt forskudd på dagpenger, får trukket 20 prosent av dagpengene ved hver utbetaling fram til forskuddet er nedbetalt.

Les også: Slik blir 17. mai-programmet der du bor

Ap: – Kritikkverdig

Nav beklager og forklarer forsinkelsen med at de ikke får alle nødvendige opplysninger fra a-ordningen i Skatteetaten. A-ordningen er dit alle arbeidsgiverne rapporterer om ansattes inntekter. Ordningen ble opprettet i 2015 for at arbeidsgiverne skulle kunne sende melding ett sted.

– Kritikkverdig, mener Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant for Ap.

– Vi lagde a-ordningen for at de offentlige instansene skulle ha datafangst mellom de ulike ordningene, sier Aasrud til FriFagbevegelse.

– Jeg skjønner veldig godt at Nav er i en ekstrem situasjon, og at de ikke var forberedt på dette. Det må regjeringa ta ansvaret for, mener Aasrud.

Les også: Nylig sammenslåtte kommuner spesielt utsatte for nettangrep og svindel

– Mer komplisert enn antatt

Arbeidsministeren erkjenner at «kvaliteten i a-ordningen ikke var god nok til at denne kunne brukes som grunnlag for utbetalinger» i forbindelse med den nye ordningen.

«Vi samarbeider tett med Nav for at den skal kunne lanseres så fort som mulig. Man lager nå en helt ny ordning som det vanligvis tar lang tid å utvikle», forklarer arbeidsministeren til FriFagbevegelse.

Han skriver at den «nye ordningen har vist seg å være mer komplisert å utvikle enn Nav antok i starten».

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud spør seg også hva flere år med såkalte effektiviseringskutt fra regjeringa har gjort med Nav og hvordan det påvirker Navs evne til å møte den type problemer vi har nå.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer ikke denne delen av kritikken fra Aasrud.

Les også: Positive NAV-tall for Drammen

Mener regjeringen har prioritert bedriftene

– Arbeidsministeren var raskt på banen når det gjaldt å få på plass en ordning for bedriftene, men han har ikke vært like på når det gjelder å få på plass ordningen som skal sikre de permitterte full lønn i de første fire ukene, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Forbundet får også mange henvendelser fra utenlandske medlemmer som er vant til at alt er på stell i Norge, som fortsatt venter på penger og frykter at de ikke kommer til å få dem.

Les også: Industrigründeren fra Drammen trosset Kongen med 17-mai-stunt

Unødvendig byråkrati?

Eggum synes det er vanskelig å forstå at det er nødvendig med to søknadsrunder, én for dagpenger ved arbeidsløshet og en egen søknadsordning for kompensasjonsordningen som skal sikre ett hundre prosent de første fire ukene av permitteringsperioden.

– Kunne du tenke deg å foreslå en utvidet forskuddsordning?

– Nei, det som har vært min tanke hele veien, er at permitteringsordningen har tjent oss vel i mange år, i gode og dårlige tider. Det er viktig å hegne om ordningen slik at ikke en eller annen regjering kommer og fjerner den, sier Eggum.

LO vil heller ha lønnstilskudd

Fellesforbundet-lederen støtter også forslaget om å gi bedriftene lønnstilskudd i stedet for at de ansatte får penger ved å gå hjemme og ikke gjøre noe. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kom med dette forslaget 1. mai.

Lederen i Fellesforbundet er spesielt bekymret for medlemmene i hotell- og restaurant.

– Dette er en bransje hvor folk tjener dårlig, og ikke har egne reserver som gjør at de kan stå i dette lenge, uten inntekt, sier Eggum.

Noe å leve av

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til FriFagbevegelse at de er klar over at Nav er overbelastet.

– Det kan ikke være slik at bedriftene har fått en ordning som ble løst i løpet av et par uker, så må arbeidstakerne gå i månedsvis før inntektssikring kommer på plass. Dette skaper en vanskelig situasjon for mange arbeidstakere.

Hun mener alle ressurser må settes inn for å løse dette så snart som mulig.

– Da dette ble vedtatt, sa Stortinget at denne ordningen skulle tre i kraft raskt. Det har tatt for lang tid og dette arbeidet må ha aller høyeste prioritet, sier Følsvik.

SV stiller spørsmål

Det politiske presset øker mot regjeringa for at folk skal kunne søke om lønnskompensasjon. I går sendte SVs leder Audun Lysbakken spørsmål til arbeidsministeren:

«Hvordan vil arbeidsministeren sikre at arbeidstakere som har krav på lønnskompensasjon, slipper å søke om sosialhjelp fordi Nav ikke har klart å få på plass en ordning for å sikre permitterte full lønnskompensasjon innen to måneder», spurte Lysbakken.

Han spurte videre hvordan arbeidsministeren skal «sikre at de som har fått forskudd ikke må betale tilbake forskuddet, før de har fått utbetalt full lønnskompensasjon».

Les også: Velgerne flykter fra Fremskrittspartiet