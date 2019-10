Ap snur: Går likevel inn for å rive Bybrua nå

Det er Drammens Tidende som først meldte om konklusjonen Drammen Arbeiderlag kom fram til på kveldens medlemsmøte: De går inn for å stemme i tråd med sitt opprinnelige standpunkt om å rive brua og bygge ny nå.

Dagsavisen Fremtiden skrev etter pressekonferansen der de rødgrønne partiene presenterte sin felles styringsplattform at Arbeiderpartiet ikke lenger så det som umulig å erstatte dagens bru - selv uten at andre store prosjekter har fått noen finansieringsløsning som alternativ til bompenger. Torsdag kveld bestemte lokallaget seg altså for at det ikke lenger er grunnlag for å stanse planene som ble vedtatt i september - for ett år siden.