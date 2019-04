Ap sier verken ja eller nei før etter påske

"Dette er en sak som er så alvorlig, og som får så store konsekvenser for den videre utviklingen i Drammen, at vi ikke kommer til å ta noen ny beslutning om vårt vedtak før det er grundig behandlet i vår organisasjon. Det betyr at saken skal behandles i medlemsmøte etter påske. Dato for dette møtet er ikke satt", skriver de i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Bekymret for busstilbudet

De følger opp med å slå fast at at de fortsatt ønsker tiltakene i Buskerudbypakke 2 (BBP2), men at de kan være villige til å se på enkeltmomenter i avtalen og vil jobbe for løsninger som gjør bompengebelastningen lettere å bære for de som har minst.

Ap-politikerne er dog bekymret for at busstilbudet kan komme til å bli betraktelig forverret om man ender med å forkaste BBP2, ettersom dagens tilbud er basert på belønningsmidler. "Derfor inngikk vi en avtale som skulle sørge for 7000 flere avganger i uken, og vi har satt av 700 millioner kr til billigere bussbilletter. Dette står vi for i avtalen", presiseres det. De understreker også at de fortsatt ønsker ny Svelvikvei, samt løsninger for Holmenbrua, Sundland og Konnerud.

Direkte uansvarlig

Ap benytter samtidig sjansen til å påpeke at de forstår den store motstanden mot bompenger, og at dette heller ikke har vært noe ønske fra deres side. De skriver at det er Frps statsråder og Høyres statssekretær Anders B. Werp som krever egenfinansiering. Selv har de tidligere sagt at de vil redusere bompengene om staten kommer inn med økte bevilgninger. Nå mener de det er direkte uansvarlig av Høyre å droppe tiltaksplanen, som de tidligere har stemt for to ganger og som er vedtatt i alle kommunene som deltar. De understreker at dette ikke bare stopper utviklingen i Drammen - men også i Nedre Eiker og Svelvik.

"Det mest oppsiktsvekkende er at det er Høyre som sitter i regjering. Ikke Arbeiderpartiet. Om det var så enkelt å sørge for økte statlige bevilgninger som Drammen Høyre fremstiller det, er det rart de ikke har kommet allerede. For oss ser det ut som om Drammen Høyre vraker en avtale uten å ha en ny løsning. Det er dramatisk for hele vårt område, og det virker som et lite gjennomtenkt valgkamputspill", avslutter pressemeldingen, som er sendt på vegne av ordførerkandidat Monica Myrvold Berg, styreleder Tonje Enersen, gruppeleder i Drammen Eivind Knudsen, gruppeleder i Nedre Eiker Lajla Hvaal og varaordfører i Svelvik Mads Hilden.