Et politisk jordskjelv i Tromsø, et mulig historisk skifte i Stavanger, kaos i Bergen. Kampen om storbyene er alt annet enn kjedelig dette lokalvalget.

Les også: MDG-rekord i ny måling – Ap og Høyre stuper

Jordskjelv i Tromsø

Ledende blokk: Rødgrønn

Valgets komet: SV og Senterpartiet

Taper terreng: Ap

Viktigste sak: Kommuneøkonomi og bompenger

Selv om de rødgrønne ser ut til å beholde makten i Tromsø, går det likevel mot et svært spennende valg, forklarer politisk redaktør i avisen iTromsø, Martin Lægland.

– Tromsø står foran et politisk jordskjelv, sier Lægland.

Han viser til avisas ferske måling hvor Ap er nær halvert sammenlignet med valgresultatet i 2015 – som også var et dårlig valgresultat for et Ap som tradisjonelt har stått sterkt i nord.

– Ap får 16,9 prosent på denne målingen. Det vil være et katastrofalt dårlig valgresultat for partiet. Også Rødt svekker seg på målingen vår, mens SV får en oppslutning på 16,1 prosent på denne målingen. Med det resultatet kan SV kjempe om å få ordføreren i byen, sier Lægland.

Les også: Ap fram, men fortsatt i motvind

Målingen han referer til er utført av Respons Analyse for iTromsø og VG.

– Tilbakegangen til Ap kan til dels forklares med at de ikke har fulgt opp sitt viktigste valgkampløfte, som var å rydde opp i kommuneøkonomien. De har de gått til valg med en toppkandidat som er ukjent i politikken. Mye av det vi ser her lokalt er nok også utslag av nasjonale trender. Senterpartiet gjør det også sterkt i Tromsø, med en oppslutning på over 10 prosent på de siste lokale målingene.

Den politiske redaktøren peker ut kommuneøkonomi og bompenger som de viktigste lokale sakene.

– Selv om tromsøværingene ikke har mottatt en eneste bompengefaktura ennå, så er de opptatt av bompengebelastningen som kan komme som følge av byvekstavtalen.

Les også: MDG med kraftig byks

Spenning i Stavanger

Ledende blokk: Åpent

Valgets komet: Rødt og FNB

Taper terreng: Høyre

Viktigste sak: Bompenger

I Stavanger kan 24 år med Høyre-styre brytes, og byen kan få sin yngste ordfører noensinne, men da må Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun (Ap) ha marginene på sin side.

I en måling utført for Respons Analyse for Stavanger Aftenblad tidligere denne uka ble Ap byens største parti.

Høyre gikk tilbake, Frp kraftig fram og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) falt noe sammenlignet med tidligere målinger, men vil doble seg sammenlignet med valgresultatet i 2015 om de ender på 8,8 prosent, slik de fikk på målingen til Aftenbladet.

På samme måling får Rødt 4,7 prosent, en markant oppgang fra valgresultatet i 2015 hvor partiet fikk en oppslutning på 1,2 prosent.

– Vi ser at hvis vår blokk går sammen med FNB pluss et mandat til, så kan vi klare dette. Vi i Ap har i dag et budsjettsamarbeid med MDG, Rødt og SV, som vi opplever som et godt samarbeid. Så håper vi å få med oss FNB eller sentrumspartiene over på vår side. Jeg opplever for eksempel at vi og FNB har en felles tilnærming til å bekjempe barnefattigdommen som øker i kommunen, sier Nessa Nordtun.

Selv om samferdsel og bompenger synes å være det som diskuteres mest lokalt i Stavanger, mener Nessa at de tradisjonelle valgkampsakene som skole, barnehage og eldreomsorg opptar velgerne hun vil nå, mest.

– Og den viktigste saken for oss er å bygge flere sykehjemsplasser, sier Aps ordførerkandidat i Stavanger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

MDG-boom i Oslo

Ledende blokk: Rødgrønn

Valgets komet: MDG

Taper terreng: Ap

Viktigste sak: Bompenger og sykehus

Sammen med Stavanger er Oslo en by som tradisjonelt sett har vært Høyre-styrt, og Høyre er fortsatt byens største parti på de siste målingene tatt opp i hovedstaden, som TNS Gallup har gjort for TV 2.

Men samme måling gir MDG en oppslutning på 16 prosent, og Ap en oppslutning på 19,6 prosent. Blir det valgresultatet gjør Ap sitt dårligste valg siden 1901. Likevel ser Raymond Johansen (Ap) ut til å bli sittende som byrådsleder, og det på grunn av en rødgrønn bølge i folket, forklarer valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.

– MDG ligger an til å bli valgets vinner i Oslo. På enkelte målinger har de til og med vært på størrelse med Ap. Det er en helt unik situasjon, og kommer til å få betydning for styrkeforholdet innad i byrådet, sier Berg.

Svekkelsen til Ap lokalt i Oslo forklarer han med at velgerne heller går til Rødt, MDG og SV.

– Vi ser at det er en rødgrønn bølge i befolkning i landet som helhet. Spesielt unge, høyt utdannede velgere vil ha et tydeligere ideologisk budskap enn det de finner hos Ap, og de velgerne er det mange av i Oslo, sier Berg.

Samme måling viser at Senterpartiet kan få inn to representanter i Oslo bystyret, ifølge en beregning gjort av nettstedet pollofpolls.no.

– Senterpartiet var inne i bystyret i Oslo på 90-tallet som følge av nei til EU-bølgen, sier valgforskeren.

At de nå kan gjøre et comeback, forklarer han med en smitteeffekt fra de nasjonale trendene.

Senterpartiet er også et av ni partier i Oslo som har krevd omkamp om Ullevål sykehus. Sammen med bompenger, har dette vært en av valgkampens viktigste saker.

Saken fortsetter under bildet

MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, puster Aps Raymond Johansen i nakken på flere målinger. Foto: Hilde Unosen

Thriller i Bergen

Ledene blokk: Åpent

Valgets komet: FNB

Taper terreng: Ap

Viktigste sak: Bompenger

Det er fortsatt ganske uklart hvem som styrer Bergen etter 9. september forklarer politisk redaktør i Bergens Tidende Frøy Gudbrandsen.

– Hvis Ap skal beholde makten i Bergen, må de samarbeide med en svært bredt sammensatt koalisjon med alt fra Rødt til Venstre. På den andre siden av blokken må Høyre klare å samle Frp, FNB og kanskje noen av sentrumspartiene eller pensjonistpartiet, for å få makten i byen.

– Er det noen som har tydelig avklart hvem de vil samarbeide med?

– Nei, foruten FNB som ikke vil samarbeide med Ap.

Arbeiderpartiet fikk 18 prosent oppslutning på den siste lokale målingen i Bergen. Blir det valgresultatet, vil de miste 14 mandater i bystyret, og være partiet som går klart mest tilbake sammenlignet med valgresultatet i 2015.

– Den viktigste forklaringen på det er at Ap gjorde et svært godt valg i 2015, hvor de endte på 37,8 prosent. Det var usedvanlig høyt for Ap i Bergen. Samtidig ser vi at Ap taper velgere både til MDG og FNB, sier Gudbrandsen.

Hun tror MDG og FNB begge har tjent på at bompenger, sammen med samferdselsspørsmål som bybanen, har dominert valgkampen.

Saken fortsetter under bildet

FNBs Trym Åfløy har avklart at han ikke vil samarbeide med Ap. Utenom det er mye uavklart i Bergen foran valget 9. september. Foto: NTB scanpix

Rita ruler – men svekkes

Ledende blokk: Rødgrønn

Taper terreng: Ap.

Valgets komet: MDG, SV og Rødt

Viktigste sak: Aps indre liv og buss

Mye tyder på at det blir fortsatt rødgrønt flertall i Ap-bastionen Trondheim, melder politisk kommentator i Adresseavisen Harry Tiller.

Likevel er det dramatikk å spore også her. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 27,7 prosentpoeng på den siste lokale målingen tatt opp i kommunen. Blir det valgresultatet har partiet gått tilbake hele 13,7 prosentpoeng.

– Vi ser at SV, MDG og Rødt styrker seg på bekostning av Ap. Derfor ser det ut til at de røde beholder makten, sier Tiller.

Han forklarer Aps svekkelse med slitasje etter 16 år i ordførerstolen, samt at det har vært mye oppmerksomhet rundt intern uro i Trondheim Ap. Det har også preget valgkampen i byen. I tillegg har nytt bussystem og eldreomsorg vært viktige saker i valgkampen, ifølge Tiller.