Ap og Sp snur og går inn for ny E18. SV og MDG forlater fylkesrådet i Viken i protest

– Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille garantien om utbygging av E18. På den måten sikrer vi Fornebubanen og utviklingen på Fornebu, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Med den avgjørelsen ofrer hun det rødgrønne flertallet i Viken, og MDG og SV trer ut av fylkesrådet i Viken i protest mot ny E18. Ap og Sp blir sittende aleine i et mindretallsfylkesråd.

Brenna viser til den politiske plattformen Ap, SP, MDG og SV la fram i fellesskap i fjor og hva den sier om E18.

– Plattformen vår sa aldri nei til E18. Fylkesrådet har samarbeidet godt, og funnet solide løsninger på alle områder vi har ansvaret for. Nå må vi fortsette det gode samarbeidet i fylkestinget, da SV og MDG nå har valgt å forlate fylkesrådet. Det er en avgjørelse jeg må respektere. Det er frivillig å ta ansvar for å styre Viken, sier Brenna.

Det er særlig tre grunner til at Ap og Sp nå setter forten ned og sikrer E18: At prosjektet har blitt kratig nedskalert av Stortinget sammenlignet med de opprinnelige planene, at E18 har hengt alt for lenge i lufta uten at det er blitt tatt noen avgjørelser, og at det vil sikre finansieringen av Fornebubanen og andre kollektivprosjekter på østlandet.

Fylkesrådet kollapser

E18-konflikten har vært lang og vond, og i vinter trakk det nye fylkesrådet i Viken sin garanti til prosjektet, fordi de mente det ville skape mer trafikk og forurensning. Siden da har Stortinget vedtatt et kraftig nedskalert E18-prosjekt, som Ap og Sp nå sier de stiller seg bak.

Søndag kveld vedtok Viken SV en instendig oppfordring til at Ap må la E18 ligge. Hvis ikke ville SV tre ut av samarbeidet. Det samme vedtok MDG på fredag.

– Det er ingen hemmelighet at denne saken har ligget som den store uenigheten innad i fylkesrådet. Det er ingen tvil om at den E18 som blir bygget nå er en bedre løsning enn monsterveien som var planlagt, men den nye E18 vil fortsatt øke trafikken. Det mener vi er et klart brudd på samarbeidsavtalen som ble inngått i fjor, sier avtroppende fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Eidsvold (SV).

Brenna sa på pressekonferansen at SV og MDG har fått tilbud om å ta ut dissens og å stemme imot avgjørelsen. Men det var ikke nok, sier Eidsvold.

– Dette er en sak som har stor betydning for oss. Det handler ikke bare om denne lille strekningen, men hvordan man ser på framtida og klimautfordringene. Det virker ikke på meg som man virkelig har tatt innover seg konsekvensene av klimaendringene, og da blir man nødt til å ta noen vonde og vanskelige valg. Det har vi i SV valgt å gjøre i denne saken, sier SV-politikeren.

Hun sier at SV nå er frigjort fra samarbeidsplattformen, og fra nå av vil stemme etter SVs program.

En viktig del av bakteppet for Ap og Sps avgjørese er at samferdselsminister Knut Arild Hareide har holdt igjen milliarder til kollektivsatsinger på østlandet, blant annet finansiering av Fornebubanen, og varslet at man kan se langt etter pengene uten å samtidig si ja til E18.

– Vi kan ikke la oss true og presse i norsk politikk. Sånn kan vi ikke ha det. Stortingets løsning om E18 vil føre til at trafikkmengden øker, men vi kan ikke ha økt biltrafikk i et område som allerede er sprengt, sier Eidsvold.

Berg: – Tidenes miljøsvik

Oslos byråd for miljø- og samfersel, Lan Marie Berg, er svært skuffet over at Ap og Sp har snudd, og nå gir den nødvendige garantien for at E18 kan bygges. Oslo har hele veien satt seg på bakbeina og kjempet imot motorveien.

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen. Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Osloregionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier hun.

Oslopakke 3 er samferdselspakka der alle store samferdselsprosjekter i Oslo og Viken ligger inne, og skal vanligvis inngås etter forhandlinger mellom partene. Når Viken nå velger å garantere for E18 uten enighet i forhandlingene mener Berg at det er et soleklart brudd på avtalen.

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Nå må vi vurdere om Oslopakke 3-samarbeidet er verdt det. Jeg har nå bedt om et krisemøte i Oslo-byrådet for å drøfte situasjonen som har oppstått, sier Berg.

Viken-plattformen

Da Ap, SV, SP og MDG gikk sammen og dannet fylkesråd i nye Viken fylkeskommune kom de med en rekke kritiske bemerkninger til E18 i den framforhandlede politiske plattformen, og at de ikke vil stille som garantist for strekningen fordi den strider mot den lokale enigheten i Oslopakke 3 om at E18 ikke skal være kapasitetsutvidende.

– Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3, skriver partiene.

Siden den gang har Stortinget slanket E18, og hvorvidt den nye veien slik den er vedtatt i Stortinget vil gi økt kapasitet avhenger av hvem du spør.