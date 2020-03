Ansatt ved Tangen skole koronasmittet

Samme dag som det ble bestemt at alle landets skoler og barnehager stenges for minimere risikoen for å spre koronaviruset, opplyser Drammen kommune at en ansatt ved Tangen skole har testet positivt.

– Vedkommende var på jobb mandag denne uken. Vi jobber nå med å få oversikt og kontakte de personene den ansatte kan ha vært i kontakt med i den aktuelle perioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i en pressemelding der han opplyser om at foresatte og ansatte på skolen er orientert, og at den ansatte nå sitter i hjemmeisolasjon.

Elevene i to klassetrinn ved skolen er nå satt i hjemmekarantene. Elevene ved de andre trinnene på skolen har ikke vært i kontakt med den ansatte og smittevernoverlegen har derfor vurdert at disse ikke behøver å pålegges karantene.

– Skolene i Drammen har forberedt seg på denne situasjonen. Vi gjennomfører nå nødvendige tiltak i samarbeid med smittevernoverlegen. Jeg har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig for de som blir berørt, men oppfordrer alle til å følge de nasjonale rådene som blir gitt for å begrense smittespredning, sier kommunalsjef for skole Thomas Larsen Sola.

Totalt er det nå tolv personer som har testet positivt for koronasmitte i Drammen.

LES OGSÅ: Alle landets skoler og barnehager stenges