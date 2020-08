Ansatt ved sykehjem smittet av korona

I løpe av det siste døgnet er det påvist ett nytt tilfelle av koronasmitte i Drammen kommune. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Personen som nå har fått påvist smitte, var på jobb på Hamborgstrøm bo- og servicesenter i perioden før symptomer oppstod.

Som en følge av dette er fire beboere og åtte ansatte i karatene.

Etter juni og juli uten bekreftede smittetilfeller i Drammen, har det i august vært registrert 10 smittetilfeller.

Les også: Avlyser Jakten på juleskurken

Testes hver tredje dag

Inntil det er gått ti dager siden siste mulige smitteeksponering, skal alle berørte beboere og ansatte testes hver tredje dag.

– Rutinene og hverdagene på sykehjemmet er lagt opp på en måte som skal minimere smitterisikoen dersom ansatte eller beboere blir syk med covid-19. Vi må likevel ta høyde for at smitte kan ha skjedd og ser at testregime og karantene gir oss trygghet på at eventuell smitte vil bli fanget opp så raskt som mulig, sier virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts.

Les også: Jane (43) i paradoksal kamp mot Nav: – Jeg har gjort alt de har bedt meg om