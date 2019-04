– Det skal svært mye til å finne noe som helst positivt ved innvandring hvis man ser på det rent politiske, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim i et intervju med Dagsavisen Fremtiden i dag.

Det får norsk-somaliske Amal Aden som har drevet med integreringsarbeid i en årrekke til å se rødt.

– Det jeg reagerer aller mest på er at en innvandringspolitisk talsperson kan si noe sånt. Jeg tenker det er en veldig drøy påstand. Vi har faktisk en regjering i Norge der man sier at man skal bekjempe sosial kontroll og utenforskap, og samtidig har man folk som ham, i et regjeringsparti, med slike upassende holdninger, sier hun.

– Uttalelsen hans er skadelig

Aden mener uttalelsen er egnet til å skape splittelse og polarisering.

– Jeg er foredragsholder og reiser til skoler nesten hver dag. Jeg forteller nesten hver dag til elever at de må se på seg selv som norske. Jeg jobber intenst for å få disse ungdommene til å føle seg norske. En slik uttalelse skaper avstand og polarisering. Er du innvandrer blir du liksom aldri norsk nok. Jeg mener regjeringen må komme på banen og si hva den mener. Jeg kjenner til mange unge mennesker som vil si «hva var det vi sa» når de leser dette. Jeg er enig i at vi har mange utfordringer, men dette rammer alle, sier hun.

Også på et personlig plan opplever hun utspillet som sårende.

– Jeg er selv fra Somalia og jobber 24/7 for å bidra til det norske samfunnet. At han støtter Resett er ikke saken, men hvordan han uttaler seg, sier hun.

Aden slår fast at hun har høyere forvetninger til en stortingsrepresentant.

– Jeg vil si direkte til ham at hans uttalelse er skadelig. Jeg skjønner at han er imot å boikotte Resett, men uttalelsen hans er skadelig. Jeg forventer en slik uttalelse i kommentarfeltet til Resett, men ikke fra en stortingsrepresentant.

– Jobber som advokater og leger

Helgheim kritiserer i intervjuet også norsk presse for å i mange tilfeller skjule at personer som begår kriminalitet har innvandrerbakgrunn. Aden sliter på sin side med å forstå hva han kritiserer.

– Når det gjelder ukultur i innvandrermiljøer er jeg blant dem som har kommet med skarp kritikk av det. Men jeg lurer på hva Helgheim mener mediene skjuler? Jeg leser ofte om at muslimer eller innvandring kritiseres i norske medier.

Aden understreker at innvandrere bidrar i alle slags roller i det norske samunnet.

– Det er folk som jobber som advokater og leger, og som redder liv. En slik uttalelse tar alt vekk fra dem som bidrar til samfunnet, slår hun fast.

