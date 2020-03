Advarer mot «koronapropper» i kloakk og avløp

– Q-tips, våtservietter, filler og annet søppel som havner i do er et stort problem for oss til vanlig, og den desidert største årsaken til pumpestopp. Under dagens spesielle omstendigheter registrerer vi nå en betydelig økning av dette og annet søppel inn til pumpestasjoner og renseanlegg, sier leder Hermann Schøttke i det kommunale foretaket Lier vei, vann og avløp i en pressemelding.

Avløpsanleggene får store ekstrakostnader og gir mye merarbeid, når søppel pakker seg sammen og stopper pumpene. I en allerede krevende situasjon, er driftsstopp i kloakken utfordrende på en hektisk driftsavdeling.

– Det klappes velfortjent for alle hverdagsheltene som holder samfunnet i gang, og nå er det de som jobber med avløpsvannet ditt som ber om litt hjelp på veien. De hadde satt stor pris på om alle også var ekstra oppmerksomme på hva som puttes i do og oppvaskkummer i disse hjemmekontor-dager, sier Schøttke.

Ber alle hjelpe

– Vår jobb er å holde avløpsanleggene i gang og sørge for sikker håndtering av avløpsvannet, og så må kommunens innbyggere sørge for å kaste søppel i søppelbøtta og fett og matrester i organisk avfall.

– Sammen skal vi løse også denne utfordringen. For budskapet er enkelt: Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do, sier Schøttke og anbefaler alle å sjekke ut nettstedet doguiden.no.