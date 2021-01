Aass Bryggeri permitterer 25 ansatte: – Utrolig kjedelig

På grunn av koronapandemien permitterer Aass Bryggeri i Drammen 25 av deres 100 ansatte.

Det skriver NRK onsdag. De permitterte driver med uteliv og butikksalg, sier administrerende direktør, Christian Aass.

Dette er de samme som ble permittert i mars, men som fikk komme tilbake i jobb da de nasjonale smittevernsreglene myknet opp, forteller Aass til Dagsavisen Fremtiden.

Da regjeringen på søndag informerte om nasjonalt skjenkeforbud, så bryggeriet ikke noen annen utvei enn å permittere de ansatte som ikke har arbeidsoppgaver.

– Det er utrolig kjedelig å måtte gå til det skrittet, men når arbeidsoppgavene forsvinner har vi ikke noe annet valg, sier Aass.

– Vil vare en stund

Aass forteller at selv om de har hatt en positiv salgsutvikling på dagligvare i 2020, fikk selgerne som nå er permittert klar beskjed fra kjedene om at de ikke fikk møte fysisk opp i butikkene.

De aktuelle ansatte ble informert om permitteringene tirsdag og onsdag, og hadde ifølge Aass forståelse for avgjørelsen.

– Det kom ikke uventet da utelivet stengte ned og butikkene ikke ville ha besøk for å begrense nærkontakter. Noen av de ansatte har likevel beholdt visse oppgaver, så de er ikke alle 100 prosent permittert. De fleste av dem som er berørt er på 50%.

Selv om skjenkeforbud og den sosiale nedstengingen i utgangspunktet skal vare til 18. januar, tviler Aas på at permitteringene vil opphøre om to uker.

– Jeg tror ikke alle utestedene åpner samtidig, eller at det nasjonale skjenkeforbudet blir opphevet om to uker, så vi må forberede oss på at dette varer til man har kontroll på smitten.

– Blir straffet uansett

– Hvordan synes du regjeringen har ivaretatt næringslivet i pandemien?

– De som har oppsparte midler blir straffet med formueskatt, selv om de ikke går med overskudd, og får heller ikke støtte. De som ikke har oppsparte midler, får for lite støtte. Man blir straffet uansett. Det er ikke riktig.

Aass understreker at de tenker langsiktig, og ikke har noen planer om å flytte produksjonen fra Drammen, selv om det utvilsomt ville vært mer lønnsomt.

– Vi har klart oss i denne krisen fordi vi har oppsparte midler. Vi har fått mange nye kunder, som er opptatt av norsk produksjon, og jeg ser lyst på det å være en industribedrift i Norge.