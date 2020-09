9-åring stupte rett i asfalten etter livsfarlig TikTok-utfordring

En gutt på ni år hadde flaks i uflaks da forhjulet på sykkelen hans falt av mens han syklet hjem fra en kamerat i Skoger i Drammen.

Nina K. Fladhus er moren til den ni år gamle gutten, og forteller at hun ble oppringt av faren til sønnens kamerat onsdag ettermiddag. Han fortalte at sønnen hennes var skadet etter å ha falt på sykkelen på vei hjem fra kameraten.

– Hele forhjulet hadde falt av mens han syklet. Han stupte over styret og smalt rett i asfalten – med ansiktet først. Han er skrubbet opp i ansiktet, og han har flere kutt og hevelser. Utover det gikk det bra. Det var flaks i uflaks, for han hadde nettopp syklet ned en bratt bakke da hjulet løsnet. Hadde dette skjedd mens han var på vei ned bakken og ikke på en flatere strekke, kunne det gått mye, mye verre, sier Fladhus og legger til:

– Heldigvis var kameraten hans med ham da det skjedde.

Mistenkte at noen hadde tuklet med sykkelen

Fladhus forteller at sykkelen var helt ny. Sønnen hadde fått den mandag denne uken, og det var bare andre gangen han brukte den. Dermed mistenkte hun at noen hadde tuklet med sykkelen.

– Det kunne jo ikke ha vært kameraten hans som gjorde det, så vi kom frem til at tuklingen måtte ha skjedd da han hadde med sykkelen på skolen på tirsdag. Så vi varslet forskjellige Skoger- og klassegrupper på Facebook om at de burde sjekke syklene til ungene sine, og spesielt boltene til hjulene.

Ble oppmerksom på TikTok-utfordring

Etter å ha lagt ut disse innleggene, kom det kommentarer på at dette kunne dreie seg om en «utfordring» på den populære videodelingsappen TikTok. Ifølge kommentarene Fladhus fikk på innleggene sine- og en lignende sak omtalt av TV2 i juni, går denne ut på at man skal løsne boltene på sykkelhjul.

Da Fladhus ble oppmerksom på TikTok-utfordringen tok hun kontakt med Skoger skole, der sønnen er elev.

– Skolen fikk hele syvende klasse til å gå ut og sjekke alle syklene som stod parkerte i dag. Noen kontaktet meg angående dette, og jeg fikk vite at det var blitt funnet flere sykler hvor boltene til hjulene var løsnet. Nå burde man rett og slett stripse boltene, for da vil man jo eventuelt se at stripsen er klippet over, sier Fladhus.

Flere tilfeller på skolen

Rektor ved Skoger skole, Pål Baklid, bekrefter at han er kjent med hendelsen, og at det har blitt funnet flere sykler med boltene fjernet i skolegården. Han har derimot ikke noe tall på hvor mange sykler som var tuklet med.

Han forteller også at skolen allerede har gjort konkrete tiltak for å forhindre at slike ulykker skal skje igjen.

– Målet er å få stoppet dette så fort som mulig. Alle lærerne på skolen ble informert om dette i dag tidlig, og de fikk beskjed om å ta det opp i alle klassene. Det er også blitt sendt ut melding til alle foreldrene, slik at de får snakket med barna sine, sier Baklid.

– Håper å få noen navn

Baklind opplyser også at lærerne skal fortsette å snakke med klassene sine om dette fremover, og han håper at det vil komme frem noen navn på dem som har løsnet sykkelbolter.

– Når man prater med klasser slik, kommer det gjerne frem noen navn. Hvis dette skjer, skal jeg ta en prat med elevene og informere foreldrene, sier Baklind, som også selv skal snakke med alle klassene sammen med skolens avdelingsleder i morgen.

– Vi må snakke om konsekvensene dette kan føre til. Jeg tror ikke barna som har gjort dette hadde onde hensikter – de gjorde det nok uten å tenke over konsekvensene. Så konsekvenser, det er det viktig å bevisstgjøre ungene på, sier Baklind.

– Ekkelt å tenke på hvor ille det kunne gått

Fladhus oppfordrer på sin side også foreldre til å snakke med barna sine om dette.

– Det er skummelt når sosiale medier misbrukes ved å lage utfordringer til unge barn, som kanskje ikke helt forstår konsekvensen av dem, konstaterer Fladhus og tilføyer:

– Sykkelen var så ødelagt at den ikke kan repareres. Det er ekkelt å tenke på hvor ille det kunne gått.

