23-åring dømt til fengsel for trusler mot Helgheim

Mannen er dømt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, brudd på våpenloven og ulovlig oppbevaring av narkotika.

Det var NRK som først omtalte dommen.

Under rettssaken som gikk 7. januar, kjente mannen seg ikke skyldig i punktene som gikk på trusler mot Jon Helgheim.

Helgheim kommer fra Hokksund og Drammen, og har sittet på stortinget for Frp siden 2017.

«Fortsett å snakk dritt»

I meldingen oslomannen sendte til Jon Helgheim 15. juni i fjor, står det ifølge tiltalen blant annet:

«Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang.»

Jon Helgheim kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste etter å ha mottatt meldingen, og mannen ble pågrepet 2. juli.

Dømt seks ganger tidligere

Retten er klar på at meldingen er en trussel.

«Så vel 313, Young Bloods og 187 er grupperinger kjent for bl.a. grov voldskriminalitet, og ved å henvise til disse, varslet han om et mulig fysisk angrep på Helgheim. Trusselen ble også fremsatt i en kontekst med flere sjikanerende og aggressive utfall. Den var derfor definitivt egnet til å skape alvorlig frykt, heter det i dommen.

Ifølge dommen sa mannen i et politiavhør at poenget med meldingen var å få Helgheim til å «åpne hodet sitt og tenke seg bedre om». De mener derfor at han forsøkte å påvirke Helgheim.

Mannen er tidligere domfelt seks ganger. Mellom 2018 og 2020 ble han blant annet dømt for seks tilfeller av trusler og fem tilfeller av vold eller trusler mot offentlig tjenestemann.

Hadde avsagd hagle

Mannen er også funnet skyldig i en avsagd hagle og 19 patroner uten å ha tillatelse, samt en teleskopbatong. Disse ble funnet da politiet ransaket mannens leilighet i forbindelse med pågripelsen 2. juli.

Under rettssaken erkjente mannen straffskyld for dette forholdet.

Han ble også dømt for oppbevaring av mindre mengder narkotika.

Statsadvokaten er fornøyd

Statsadvokat Geir Evanger, som var aktor under saken, sier til NRK han er godt fornøyd med dommen. Han la ned påstand om ett års fengsel under rettssaken.

– Det sender et signal om at i det offentlige ordskiftet så er det sunt med frisk debatt, ikke så sunt med sjikanerende debatt, men det må man tåle. Men når man går over en strek og det blir trusler, så skal det en markant reaksjon til med en gang, sier Evanger.