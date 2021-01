21 personer har fått påvist koronasmitte - mye er knyttet til sykehuset

Tallet på personer som har fått påvist koronasmitte det siste døgnet er høyere enn på en stund, men det må sees i sammenheng med forsinkede prøver. En del prøvesvar kommunen ventet på kom ikke før mandag.

Dermed ble tallet 21 for siste døgn, men om du ser tallene fra de to siste dagene under ett er det totalt 24 tilfeller i løpet av helga, rundt 12 om dagen i snitt.

– Et gjennomsnitt på 12 er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Sykehus-utbrudd

Like før helga ble det kjent at det var utbrudd av korona ved Drammen sykehus, og i helga ble det kjent at smittetallet der hadde økt til 21.

18 av de 21 smittede siste døgn er nærkontakter av tidligere kjente smittede - og 12 av disse er nærkontakter til smittede ved sykehuset, ifølge kommunen.

En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester. Ved hjemmetjenestene på både Losjeplassen, Tangen og Fjell har brukere fått påvist koronasmitte. Totalt er det fire brukere som er blitt smittet, og til sammen 11 ansatte settes i karantene.

I tillegg har én bruker og to ansatte ved Filten omsorgsboliger fått påvist smitte. Til sammen 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

– Til sammen 28 av tilfellene Drammen kommune har rapportert de siste dagene, knyttes til utbruddet ved sykehuset. Utover dette har vi foreløpig ikke registrert noen store smitteutbrudd som i vesentlig grad har økt smittetrykket i kommunen så langt etter jule- og nyttårsfeiringen, sier kommuneoverlege Johannessen.

Vaksinering i gang

Forrige uke begynte vaksineringen av sykehjemsbeboere i Drammen. Margit (89) var første kvinne ut.

Koronavaksineringen ved sykehjemmene fortsetter denne uka, og det startes også opp vaksinering av utvalgte grupper blant de ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det vil imidlertid fortsatt gå lang tid før så mange er vaksinert at hverdagen kan normaliseres. Derfor gjentar kommuneoverlegen oppfordringen om at alle fortsatt følger smittevernreglene og lar seg teste selv ved lette luftveissymptomer.

Hvis du trenger en koronatest, kan du bestille time til testing på Drammen kommunes nettsider eller på telefon 32 04 60 00. Telefonen er betjent i dag og gjennom helgen mellom klokken 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Siden begynnelsen av mars har 2151 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.