Tyver kjørte inn i lokalene til to gullsmeder i Drammen

Politiet rykket natt til mandag ut etter melding om grovt tyveri fra en gullsmedforretning ved storsenteret i Krokstadelva i Drammen.

– Det må betegnes som et sjokkbrekk, der tyvene har brukt en bil til å kjøre inn gjennom dørene til gullsmedforretningen, uttalte operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB ved 4-tiden natt til mandag.

Senere ble det klart at det var to gullsmedforretninger inne i senteret som var utsatt for tyverier.

Kjørte inn gjennom hovedinngangen

Til VG sier Amundsen at tyvene brukte en svart Golf som de kjørte inn hovedinngangen på storsenteret og deretter inn i to gullsmeder inne i senteret.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokka 3.25 på natten. Etter tyveriene forsvant tyvene i denne bilen.

– Vi søker i området og undersøker om det er videoopptak på stedet. Vi har flere politipatruljer på stedet, sier Amundsen.

Politiet hadde ved 5.20-tiden natt til mandag ikke oversikt over hva tyvene fikk med seg fra innbruddene.

Bilen funnet i nærheten

– Den svarte Golfen er funnet igjen i nærheten av storsenteret, skriver politiet om etterforskningen.

Operasjonsleder Amundsen sier til TV 2 at bilen ble funnet på en gangsti og at den ble stjålet tidligere på natten.

Politiet lette også i en periode etter en kassebil, men Amundsen sier at denne nå har blitt mindre aktuell og at de har kommet i kontakt med bileierne.

