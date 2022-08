Det forteller paradesjef Angelica Angelica Bråten i en pressemelding.

Partiene stiller med frivillige hjelpere til paraden, slik at man vil kunne se representanter fra de politiske partiene som vakter rundt paradens første og største flåte.

Bråthen og Egil J. Bye i pride-komiteen mener at dette er en manifesting av at våre folkevalgte og deres organisasjoner, på tvers av partigrenser, er sammen om å markere at mennesker skal få lov til å være den de er.

