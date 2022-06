Utvider med flere «spøkelsesrestauranter»: – Vi ønsker å åpne overalt i Norge

Det førte til at de ble med i Palett (før Smiz), som tilbyr sunn, fargerik og bærekraftig mat. Onsdag 22. juni utvidet takeaway-kjeden fra Oslo til Drammen, og til høsten åpner de i Bergen.

– Vi ønsker å åpne overalt i Norge, og vi vil sette bærekraftig, sunn og smakfull mat i fokus ved å gjøre det lett tilgjengelig for folk flest, sier vegetarentusiast Hanne-Lene Dahlgren. Med seg på laget har hun matblogger Emilie Voe Nereng, men det var Frøya Hetzel og Kristine Bakk som startet Palett, som det første året het Smiz.

Matentusiastene Hanne-Lene Dahlgren og Emilie Voe Nereng, som brenner for et sunnere og grønnere alternativ også innen takeaway. (Privat)

God vekst

Hittil har Palett hatt to utsalgssteder i Oslo, Majorstua og Youngstorget.

– Vi driver etter metoden «ghost-kitchen», altså vi bruker allerede eksisterende kjøkken, i Drammen er det hotellkjøkkenet på Comfort Union Brygge, som vi leier oss inn på når det ikke brukes. Det er jo ikke døgndrift på et hotellkjøkken. Så kan folk komme og hente i resepsjonen, eller de kan bestille hjemlevering. Akkurat som en vanlig takeaway-ordning.

Palett har hatt en vekst på 25 prosent hver måned siden januar, og straks runder de 30.000 solgte retter bare i år.

På menyen står 14 forskjellige retter; med kjøtt eller fisk, vegetarisk og vegansk. Felles for alle rettene, er at de alle har et lavt klimaavtrykk, og maten som inneholder kjøtt er dyrevernsmerket.

Solide matentusiaster

Siden starten i 2020 ble Palett altså utvidet med Norges største vegetarprofil Hanne-Lene Dahlgren og matinfluencer Emilie Voe Nereng. Begge er også inne på eiersiden, og har bidratt med sine populære oppskrifter i Paletts meny.

Det er erfarne krefter som nå utvider take away-konseptet Palett. Mange kjenner Emilie Voe Nereng som entusiastisk matblogger, som tør å si fra hva hun ikke synes er greit.

Mange husker henne sikkert også som en av finalistene i «Kompani Lauritzen», som rullet over norske TV-skjermer denne våren.

Også Hanne -Lene Dahlgren er «veteran» innen blogg og matlaging. Hun sa opp drømmejobben i Google for noen år siden, for å bli vegetarentusiast på heltid, og i 2021 ble hun kåret til årets Influenser Bærekraft og Matformidler. I tillegg er hun gründer av Team Tomorrow og Entusiast Forlag.

Sunn kosemat

– Både Hanne-Lene og jeg har mange følgere på sosiale medier, og vi ser at mange har dårlig tid i hverdagen, og trenger et sunnere alternativ enn den takeaway-maten man gjerne får til vanlig, sier Emilie Nereng, og fortsetter;

– Vi vil tilby sunn mat på samme premisser som usunn mat; kjempegodt, raskt og billig. Sunn mat blir ofte satt i en «må-gjøre»-kontekst, mens jeg mener at sunn mat også kan være såkalt kosemat.

Hun har vært interessert i å lage mat siden hun var 18, 19 og ville gjerne forstå mer av sammenhengen mellom mat og kropp, derfor studerte hun ernæring.

– Da så jeg sammenhengen, og at mat også kan være en viktig nøkkel med hensyn til klima, helse og en god helhet. Og det er dette som er viktig for meg å formidle.

Vil i matbutikkene

Nereng sier at Palett også har et mål om å komme i butikk, men kan ikke avsløre mer om dette på nåværende tidspunkt. Et Instagram-innlegg der hun rettet søkelyset på de store forskjellene på ferdigrettene i matbutikkene i Norge versus London, fikk nesten 4.000 kommentarer.

– Det er en del monopol og få aktører i de norske matvarekjedene. Derfor blir det veldig lite variasjon i butikkhyllene, og vanskeligere å leve sunt, fordi du da faktisk er nødt til å lage all mat fra bunnen av.

Hanne-Lene Dahlgren og Emilie Voe Nereng sammen med de andre i Palett, Frøya Hetzel (gründer) og Kristine Skaarer (head chef) og Kristine Bakk (gründer). (Guri Pfeifer)

