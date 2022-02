Drammen-arrangøren kan bli tvunget til å la russiske utøvere delta – avlysning uaktuelt

Det opplyser styreleder i eierutvalget for Drammen-sprinten, Geirr Kihle, til NTB.

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sier Kihle til NTB.

Sprintlangrennet i Drammen går torsdag denne uken, og ennå er det uklart hva FIS vil foreta seg. Både Norges Skiforbund og arrangøren i Drammen har gjort det klart at de ikke ønsker russisk deltakelse.

Flere land har også uttrykt at de ikke vil delta i arrangementer der det er russisk deltakelse, men Kihle slår fast at rennet i Drammen skal arrangeres uansett.

– Kostnadene for å avlyse sprintrennet i Drammen vil bli for store for en liten arrangør, så det er ikke aktuelt å avlyse.

