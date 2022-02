Drammens håndballherrer venter fortsatt på svar fra EHF – kan møte Suhr Aarau i kvartfinalen

Drammen vant den første åttedelsfinalen 37-23, men valgte å følge rådet til Utenriksdepartementet (UD) om å ikke reise til returoppgjøret mot Krasnodar. UD frarådet klubben å reise, ettersom Krasnodar er mindre enn 250 kilometer unna grensen til Ukraina, der situasjonen er svært spent.

Den begrunnelsen godkjente ikke Det europeiske håndballforbundet (EHF), men hva som vil skje med returoppgjøret er ennå ikke avklart. Kampen skulle egentlig blitt spilt lørdag.

– Den kampen er ikke spilt, og utfallet avhenger av en juridisk avgjørelse, sa Andrew Barringer i EHF i forbindelse med trekningen.

Der ble Drammen eller Krasnodar trukket mot Suhr Aarau fra Sveits. Kvartfinalene spilles 26./27. mars og 3./4. april.

Nærbø kom trygt videre til kvartfinalen og ble trukket mot Minsk fra Hviterussland.

– Merkelig

Styreleder i DHK, Svein Erik Bjerkrheim var like usikker på situasjonen rundt returoppgjøret i åttedelsfinalen som alle andre, da NTB kontaktet ham en drøy time før kvartfinaletrekningen.

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger. Jeg prøvde i hele går. Jeg synes det er merkelig at vi ikke har hørt noe, sier Bjerkrheim til NTB.

Han forteller at klubben har foreslått en rekke andre muligheter for å få spilt returoppgjøret, enten i Norge eller i for eksempel Moskva, som er lenger unna grensen til Ukraina.

Bjerkrheim er bekymret for at EHF kan straffe drammenserne for ikke å reise til Krasnodar. Han fortalte til dt.no torsdag ettermiddag at han frykter at klubben får en streng straff.

– Vi kan bli utestengt fra europacupen i år og i ett og to år. I tillegg kan vi få en halv million kroner i bot. Hvis det skjer er det en katastrofe for Drammen håndballklubb. Vi føler at vi står forsvarsløse, sa Bjerkrheim.

Mulig norsk semifinaleduell

Mens det er stor usikkerhet rundt hva som vil skje med den siste åttedelsfinalen mot Krasnodar, er veien fram til finalen klar, etter at semifinalene også ble trukket i tirsdagens trekning.

Der ble det klart at det ikke kan ende opp med en helnorsk finale, ettersom de norske lagene vil møte hverandre i semifinalen om begge tar seg videre dit.

Da må Drammen komme seg videre fra åttedelsfinalen mot Krasnodar og slå ut Suhr Aarau i kvartfinalen. Hvis det skjer, trenger Nærbø å gå videre fra sin kvartfinale mot Minsk for å sikre en helnorsk semifinale og garantert norsk deltakelse i finalen.

Semifinalene spilles 23./24. april og 30. april/1. mai.

