Gir ut kjærlighetsduetter med menn: – Det henger litt etter

Hvem: Nils Bech (40) fra Vikersund

Hva: Sanger, låtskriver og artist

Hvorfor: Det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofile. Bech gir i år ut kjærlighetsduetter med mannlige vokalister. På fredag slapp han sangen «Ny fyr» med Kristian Kristensen.

Du har et musikalsk prosjekt i år, hvor du allerede har kommet med «Jeg elsker han» og nå med «Ny fyr», hvor du synger duetter med andre mannlige vokalister, hvordan kom du på denne ideen?

– Etter fem album hadde jeg lyst til å samarbeide med andre. Det er litt tungt å alltid dra det kreative lasset på egen hånd. Så ble jeg gjort oppmerksom på at det i år er 50 år siden avkriminaliseringen av homofile. Parallelt med det var det en kompis som sa til meg at det som var så fint med det siste albumet mitt, var at jeg sang om en mann. Han hadde bare opplevd å høre det én gang før, med en canadisk vokalist. Det er lite musikk for oss skeive, som vi kan identifisere oss med. Det henger litt etter, rett og slett.

Kan du fortelle litt om albumet som kommer?

– Dette er den første av flere duetter jeg synger på albumet, som slippes til høsten. Jeg sang solo på den første låten. Den var vanskelig å dele fordi den var så viktig for meg. På albumet gjør jeg kjærlighetsduetter mellom menn, fordi det ikke fantes noe – det er en gøy oppgave å fylle dette tomrommet.

Nils Bech hyller kjærligheten mellom mennesker av samme kjønn i sine nye sanger. (Ivar Kvaal)

Hva er tilbakemeldingene du har fått på låtene og prosjektet?

– Det har vært helt fantastisk og veldig fint. Mange har savna tekster å identifisere seg med. Musikk er for mange en identitetsmarkør.

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Du sier at det er viktig å kalle det en markering – ikke et jubileum. Hva mener du med det?

– Jeg har levd i skyggen av den lovhjemmelen. At vi i det hele tatt har vært der er absurd å feire. Det ligger mye sorg, smerte og tap hos mange mennesker, så vi skal ikke feire, men markere. Men det betyr ikke at skyggen er borte. Vi har heldigvis kommet langt, men det er en lang vei å gå, og mange synes fremdeles det er vanskelig å leve åpent og fritt som homofil.

Hva betyr det for deg å lage musikk og tekster som antakelig er så etterlengtet og så viktig?

– En del av meg kunne ønske at den plassen allerede var tatt. Og det er jo egentlig ganske trist at mange har savna det. Men så håper jeg at kjærlighetsduetter mellom menn ikke lenger er noen nyhet etter dette, at vi er på vei til normalisering.

Siden gjennombruddet med «O helliga natt» i Skam i 2016 har det skjedd mye, hva er den største opplevelsen du har hatt hittil som artist?

– Det var veldig sterkt å få lov til å synge om homofil kjærlighet i Oslo Domkirke ved kongeparets 50-års bryllupsdag. Jeg sang «Thank you» med biskop og regjering og kongefamilien til stede. Nå går det veien, tenkte jeg. Kampen vi må ta trekker en parallell til kongeparet, de ventet jo i mange år før de fikk gifte seg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå i det siste må det være «Eg snakkar om det heile tida» av Camara Lundestad Joof.

Hva gjør deg lykkelig?

– Kjærlighet!

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig fan av Arve Tellefsen. Jeg hadde lyst til å bli fiolinist og jeg begynte å spille, men det varte et kvarter – gud så vanskelig det var!

Jeg har levd i skyggen av den lovhjemmelen. At vi i det hele tatt har vært der er absurd å feire. Det ligger mye sorg, smerte og tap hos mange mennesker, så vi skal ikke feire, men markere. — Nils Bech

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg øver meg på å bli bedre til å ikke avbryte folk, jeg er litt for glad i min egen stemme.

Men den er jo fin, da.

– Ja, syngestemmen, så.

Snakkestemmen også.

– Takk!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da unner jeg meg Champagne, det er luxi og gøy.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– I dag er det viktig å stå opp for en samtykkelov. Jeg skulle gjerne vært med på demonstrasjonen foran Stortinget sist fredag, men det rakk jeg dessverre ikke.

Er det noe du angrer på?

– Nei, går jeg på en smell så er det greit etter en stund. Det ligger ikke helt i min natur å angre.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Linn Skåber – jeg elsker Linn Skåber! Jeg er Norges største fan – hun er så morsom!





