Hva er greia med den lille «lommen» i dameundertøyet?

Du har kanskje lurt på hva den lille stoffbiten i midten av trusen er? Den som kan minne om en lomme?

På fagspråket kalles dette for en kile. Kilen er der for hygieniske årsaker og fores som oftest med et bomullsstoff.

Mange truser består primært av andre type tekstil, som blonder eller syntetisk stoff. Kilen gir da et ekstra nivå av komfort.

– For at undertøyet skal ha best mulig passform og fleksibilitet bør det også ha færrest mulig sømmer. Derfor sys kilen ofte fast i overkant og langs sidene. Det er altså ikke en lomme i så måte, men en innsydd bomullskile med færrest mulige sømmer, forteller Beate Higley, sjef for undertøykjeden Change i Norge.

[ Lenge siden du har ryddet i medisinskapet? Disse medisinene bør du ikke bruke etter utløpsdato ]

En søm som går rett gjennom vil kunne gi større ubehag. Jo færre sømmer, desto mer behagelig.

Higley kan videre fortelle at kilen har to funksjoner. Det er mer behagelig, og den bidrar til at selv truser i et materiale som ikke puster, unngår å bli klamme.

– Kun syntetisk stoff i kilen vil oppleves mer klamt, og fuktighet kan oppstå. Bruk av fuktig undertøy kan være uhygienisk.

[ Bøllete kunder og dårlig oppførsel: Blir du frekk og ufyselig når du går over dørstokken på butikken? (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen