Universitetet i Sørøst-Norge gjør alle eksamener til hjemmeeksamener – også i Drammen

– Skulle vi legge om, så var dette tidspunktet. Det er en hel rekke forhold som gjør at jeg, sammen med beredskapsorganisasjonen, har landet på dette, sier rektor Petter Aasen til Khrono.

Selv om det bare er Kongsberg campus som direkte er påvirket av regjeringens regionale koronatiltak, tenker Aasen at antallet kommuner dette vil gjelde, fort kan endre seg.

– Vi har også i løpet av de siste dagene registrert et økende smittetrykk på mange av våre campuser. Det nærmer seg jo jul, så om en skulle være så uheldig å være nærkontakt, så kan det for noen studenter bety at hjemreisen står i fare, sier han.

I tillegg har USN, som blant annet har campus i Drammen, mye pendling til sine campus fra folk som bor i Oslo.

