Turtips: Topptur til Myrehogget på Holtefjell

Hva: Fottur fra Midtstua (bomavgift) til Myrehogget på Holtefjell.

Hvor: Holtefjell vest for Hokksund.

Lengde: Ca. 7 km tur-retur.

Høydeforskjell: Ca 400 meter.

Av Tom Helgesen

Hør bare hva Haakon Austbø skrev for over 80 år siden i Drammens og Oplands Turistforenings (DOT) årbok i 1937: “…Som en mørk, takket rygg skyter det op vest for Drammensdalføret og skiller Eiker fra Numedal. Med sine 700 meters topper og snaufjell, er det et friskt pust av høifjell midt i lavlandet. Her finnes dvergbjørk og moltemyrer, og storfugl letter med bulder og brak når den blir støkt av en enslig vandrer…”.

Denne turen har utgangspunkt fra Midtstua (like innenfor Spiten Skileik) der DNT Drammen og Omegns blåmerkede sti starter. For å komme inn hit, så går det skogsbilveier fra både Burud og Bermingrud (bomavgift). Stien går oppover med en gang, og det er mye motbakker hvis Holtefjells og Øvre Eikers høyeste punkt, Myrehogget (707 moh), er målet. Etter drøye halvannen kilometer passerer du Warloff-hytta, og noen høydemetre seinere står du ved Hoggtjern. Navnet kommer selvsagt fra Myrehogget som reiser seg på den andre siden av vannet.

Fra Hoggtjern på Holtefjell med Myrehogget som reiser seg bak. (Tom helgesen)

Det er ikke bare selve hogget som er bratt i disse traktene, for det er stupbratt langs stien ved vestsiden av vannet også. Heldigvis er det satt opp både rekkverk og stiger her, så tilretteleggingen er bra. Nå fortsetter stien opp en bratt dal mellom Myrehogget og toppen med det noe merkelige navnet Første Fantegutten. Når du møter stien fra Sjutjernsdalen på den andre siden, er det bare å starte klyvingen de siste meterne opp til selve Myrehogget.

Hva gjør vel litt slit når du blir så rikelig belønnet med usikt? Fra toppen ser du langt og lengre enn langt. Knutefjell, Lifjell, Blefjell, Gaustatoppen, Norefjell, Hestjuvnatten, Vassfarfjella og Vikerfjell er bare noen av fjellene som ligger i det fjerne. Under deg har du blant annet Eikeren, Drammensdalen og Tyrifjorden og dusinvis av små og store skogkledde daler i fylket. I “nærområdet” ser du rett ned på Hoggtjern med Himsjø noe lengre bak. Er du heldig med været, finner du neppe bedre sted å ta nistepakka.

Ikke mye som kan måle seg med utsikten utover Eikerbygda og Drammensdalen fra Øvre Eikers høyeste punkt, Myrehogget på Holtefjell. (Tom helgesen)

Navnet Myrehogget stammer antagelig fra gårdsnavnet Myre, og hogget er de bratte stupene på flere kanter av toppen. På 1700-tallet skal også navnet Barbrohugget vært i bruk som navn på toppen, og Barbro var sannsynligvis ei budeie i området.

Hjemturen fra Myrehogget medfører i hvert fall langt mindre svette enn oppstigningen, og nå kjenner du jo stien også. Hele dette området var for øvrig foreslått vernet som barskogreservat for rundt 20-25 år siden, men ble tatt ut av verneplanen da Finnemarka og Grønknuten naturreservat ble opprettet. Fremdeles er det mye gammelskog og natur med villmarkspreg på Holtefjell som er et spennende sted for skautravere til alle årstider.

Det er også mulig å gå til Myrehogget fra den nye parkeringsplassen ved Øvre Blygåttjern på motsatt side av Holtefjell (kjører opp fra Bingen). Da starter du rundt 500 moh, så du sparer mange høydemetre. Ruta følger den blåmerka DNT-stien til Myresetra, går over høyden ved Ålbogatjern og ned i Sjutjernsdalen på baksiden. Like før du stikker ned mot Sandtjern, går det inn et lite søkk mot øst. Der kneiser Myrehoggets ruvende profil i mot deg. Herfra følges stien inn i søkket der du møter stien fra Hoggtjern og tar den til toppen.

