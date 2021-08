Beskyldte Frp-politiker for å kalle «brune» for kakerlakker, mens sønnen satt og hørte på

I et innlegg på Facebook går Frps stortingsrepresentant og 2.-kandidat i Oslo, Jon Helgheim, hardt ut mot AUFs Rutkay Sabri etter en skoledebatt i hjemdistriktet Drammen.

Under skoledebatten kom Sabri med en grov uttalelse om Helgheim, som viste seg å være løgn.

«Det eneste han (Jon Helgheim, red.anm.) har levert er å spytte på alle oss som er brune og kalle oss for kakerlakker».

– Dette har jeg aldri sagt, sier Helgheim.

Da en kvinnelig Frp-politiker i 2018 kalte samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk», ble hun dømt til betinget fengsel og fikk bot.

Den erfarne politikeren Helgheim er ikke fjern for å motta kraftig kritikk fra andre politikere, men uttalelsen under skoledebatten kom for nære hjemmebanen. I salen satt nemlig Helgheims sønn, som lyttet til sin første skoledebatt.

«Sønnen min vet utmerket godt at jeg aldri har kalt noen for kakerlakk eller sagt noe annet stygt, og barna mine har etter hvert blitt vant til å høre grove løgner om meg. Men å høre slike løgner sammen sine nye venner de første skoledagene i det nye skoleåret, er nok ikke direkte hyggelig.» skriver han i innlegget.

Beklager uttalelsen

Helgheim har selv vært i kontakt med Sabri og konfrontert ham om det han påstår er løgn.

– Først nektet han for å ha sagt det, men da jeg viste videoklippet så beklaget han. Jeg har også sagt til han at han måtte korrigere informasjonen til alle elevene som fikk servert løgnene.

Dagsavisen Fremtiden har forsøkt å komme i kontakt med Sabri, men uten hell. Under Facebook-innlegget til Helgheim har han likevel trukket og beklaget uttalelsen.

«I skoledebatter går det ofte litt fort for seg, og det beklager jeg for på det sterkeste. For jeg vet utmerket godt at dette ikke stemmer».

Sabri forklarer at uttalelsen var ment som kritikk til FrP for at de gir statsstøtte til nettstedet Human Rights Service, som tidligere har sammenlignet en kvinne med minoritetsbakgrunn med en kakerlakk.

«Det var absolutt ikke meningen å gå etter deg som person, for det tjener verken jeg, du eller debatten på. Derfor beklager jeg igjen overfor deg og at jeg utsatte din sønn for noe som ikke burde skjedd», avslutter Rutkay kommentaren med.

Han sier også at han raskt forsto at han hadde sagt noe feil under debatten, og beklaget til FPU-debattanten. Han sier også at han sendte en beklagelse til skolen og Helheim personlig.

Frps stortingsrepresentant og 2.-kandidat i Oslo, Jon Helgheim, hardt ut mot AUFs Rutkay Sabri etter en skoledebatt i Drammen.

– Ønsker å splitte ungdommene

Selv om Rutkay tok kontakt med Helgheim for å beklage, mener Helgheim på sin side at drittslenging om Frp er en del av AUFs valgstrategi.

– Det alvorlige er at AUFs kandidat og alle andre som sprer slike løgner, også vet utmerket godt at det ikke er sant. Likevel er ønsket om å vekke hat og splittelse blant ungdom for å tjene stemmer på det, viktigere enn å oppføre seg som folk, sier han og legger til at Rutkay er ikke en nykommer, men har vært i politikken i flere år i Drammen.

Gaute Skjervø, valgkampansvarlig og nestleder i AUF, avviser påstanden om at partiets valgstrategi er å rakke ned på Frp, og understreker at kommentaren var en feil som Rutkay har beklaget.

– Det er tydelig at Frp har en strategi med å gå etter unge AUF-ere som er i sine første skoledebatter. Frp burde bruke tiden sin på å svare på hvordan de skal kjempe mot hat, fremmedfrykt og konspirasjonsteorier, framfor å henge ut unge AUF-ere. Vi i AUF kommer alltid til å ta kampen mot rasisme, hat og fremmedfrykt i skoledebattene.

