Turtips: Vårstigen til Tverken

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur mellom Solåsblokka på Åssiden og Tverken.

Hvor: I Drammensmarka.

Lengde: Ca. 8 km tur-retur.

Høydeforskjell: Ca 400 meter.

DNT Drammen og Omegn (DNTD) har ansvaret for de blåmerkede sommerløypene i Drammensområdet, og opprinnelig startet denne blåmerkingen helt nede ved Vårveien på Åssiden. Urbaniseringen har endret litt på turmønsteret opp gjennom årene, så i dag er det vanligst å starte ved den store Solåsblokka nede ved Kristian brenners vei. To andre startalternativer kan være den vestligste svingen i Kastanjeveien og øverst ved Bera Terrasse.

Mannen bak den bratte, men flotte innfallsporten til Drammensmarka var Leif Blackstad. I Turistforeningens årbok for 1962 står det kort og konsist følgende i årsberetningen for 1961: «Ny rute er ryddet og merket fra Vårveien om Ramfløy og Langemyr vest i retning Tverken for å avlaste Thorleif Haugs vei».

Et stykke før Gamledammen går Vårstigen brått nordover og oppover ved selve Klemma, den trange kløfta under Klemmehøgda. Før du kommer til Klemma, har imidlertid de fleste tatt en fem-minutter ved det trigonometriske punktet noe lengre nede i åsen. Her er utsikten praktfull så lenge værgudene er i godlune.

Spesielt flott utsikt er det vestover mot Eiker og Kongsberg der du kan se både Drammenselva, Eikerbygdene, deler av Holtefjell, Jonsknuten i Kongsberg og i det fjerne til og med fjellene i Telemark. Den andre veien kan du skue mot store deler av Drammen med bydelene Åssiden, Gulskogen, Fjell, Skoger og Konnerud.

Vårstigen er rett og slett bare herlig, ikke bare om våren, men til alle årstider. (Tom Helgesen)

Videre oppover mot Klemma er det åpen furuskog med mye svaberg. Bli ikke overrasket om en tiur eller ei røy flakser opp med tunge vingeslag i disse traktene. Inne i selve Klemma er det fremdeles litt sus av villmark selv om det ikke er mange kilometerne fra bebyggelsen på Åssiden.

Etter at den bratte kløfta ved Klemma er forsert, krysser stien den vestligste delen av Langemyr og fortsetter mot Tverken i forholdsvis åpent lende.

Denne blåmerka stien er gjerne nokså tørr hele sommerhalvåret.

Over de våteste partiene mellom Langemyr og Tverken er det for øvrig lagd klopper og små bruer av Drammensmarkas venner, så også her duger joggesko nå.

Tverken har åpent for servering av vafler og kioskvarer lørdager og søndager fra midten av august mellom kl. 10.00 og 15.00. I disse koronatider kan det være lurt å sjekke Tverkens Facebook-side for sikkerhets skyld. Hjemturen kan du gå samme veien tilbake, eller velge en av de utallige kombinasjonene med stier og turveier tilbake til Åssiden.

