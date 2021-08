Victoria (29) overtar sjefsjobben: – I stedet for å fylle hans sko, skal jeg finne mine egne

Hvem: Victoria De Oliveira (29) fra Drammen

Hva: Samfunnsengasjert tobarnsmor og leder i Fagforbundet Ung

Hvorfor: Nylig ansatt som leder i Fagforbundet Ung. Rykket opp fra stillingen som nestleder.

For dem som ikke kjenner deg, hvem er Victoria?

– Jeg er vernepleieren fra Østfold som havnet i Drammen. Kjærligheten førte meg hit. Og så er jeg en gøyal person som liker å beskrive meg selv med drammensuttrykket «jovial». Jeg prøver å være jovial. Jeg er tobarnsmor til tvillinger på 2,5 år. Jeg er utadvendt, positiv og litt for glad i å si ja.

– Hvilke situasjoner setter det deg i, det at du er for glad i å si ja?

– Jeg havner ofte i situasjoner der jeg tar på meg mer jobb. Jeg er styremedlem i Tvillingforeldreforeningen, og tiltredende i styret til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, samtidig som jeg har tatt studier på nett det siste året. Men jeg liker høyt tempo. Man skal ikke leve for å jobbe, men alle disse vervene og oppgavene gir meg virkelig noe ekstra i hverdagen.

Victoria De Oliveira og Eivind Knudsen sammen med sine to barn. (Foto: Hina Aslam)

Du tar over for Mats Monsen, blir det store sko å fylle?

– Ja, han har gjort en kjempejobb og hatt et bra fokus. Vi har litt ulik bakgrunn og jeg er meg, så i stedet for at jeg skal fylle hans sko, skal jeg finne mine egne sko.

– Hvordan vil du gjøre det?

– Jeg vil fortsette å ha fokus på studenter og høyere utdanning.

Hva ser du på som den største utfordringen for ungdom i dag?

– Det er jo å ha en trygg jobb å gå til. Vi har et arbeidsliv med ekstremt mange arbeidsledige.

– Hvordan tror du man best kan håndtere den utfordringen?

– Da må vi ha arbeidsgivere som har mulighet til å gi de ansatte fulle stillinger. For våre medlemmer er det offentlig sektor. Det handler om trygg styring, at Stortinget og kommunene sørger for at de ansatte får hele stillinger, og ikke utdanner seg til deltid. Har du en full stilling kommer du deg på boligmarkedet, du kan etablere deg og lever tryggere og mer forutsigbart.

– Unge folk og studenter er blant dem som har størst utfordringer psykisk. Det henger jo sammen. Det har vi sett blant studenter og lærlingmedlemmene.

Over til de faste spørsmålene våre. Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Det kan ikke være noen som plystrer. Det er det verste jeg vet, og da får jeg noia. Haha. Men det måtte vært en morsom person eller noen som kunne inspirert meg. Så Herman Flesvig, han er kanskje det mest morsomme mennesket jeg vet om. Ellers måtte det vært en av de store da. Einar Gerhardsen eller Gro Harlem Brundtland. Samboeren min Eivind mener det burde være oss, så vi kan få litt alenetid.

For Victoria De Oliveira er det å hente barna i barnehagen noe som fyller hverdagen med glede. Når de kommer løpende og roper mamma blir jeg lykkelig inni meg, sier hun. (Foto: Hina Aslam)

Hva gjør deg lykkelig?

– Oi. Skal vi se. Det må være å hente barna i barnehagen. Når jeg ser dem komme løpende mot meg og rope mamma. Da blir jeg lykkelig inni meg.

Er det noe du angrer på at du har gjort eller ikke gjort?

– Jeg er halvt brasilianer, pappaen min er fra Brasil. Jeg har aldri lært meg portugisisk eller vært i Brasil. Så det er noe jeg angrer på at jeg ikke har gjort ennå. Jeg burde gjort det før jeg fikk barn, men det står øverst på ønskelista. Det er jo ikke for sent.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I sommer leste jeg boken til Tonje Brenna som heter 22. juli og alle dagene etterpå. Den gjorde ganske stort inntrykk på meg. Den inspirerer meg til å gjøre jobben og gjøre en forskjell hver eneste dag. Jeg bor jo med Eivind Knudsen som overlevde 22. juli.

– Tror du boken har gitt deg mer innsikt i hva samboeren din har opplevd?

– Ja, det gir meg flere perspektiver til å forstå hva Eivind og mange andre som har blitt nære venner har vært gjennom.